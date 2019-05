Stop di Trump ai brand cinesi? No problem: Wiko ufficializza il low cost francese Wiko Y80

La francese Wiko ha annunciato la disponibilità anche nel Bel Paese della sua gamma Y Range di smartphone “ultra democratici“, formata dal modello Y60 annunciato lo scorso Aprile con Android Go Edition e diversi accessori ufficiali (es. una flip cover), ora prezzato a 79.99 euro, e dall’inedito modello Y80, proposto a 99.99 euro, con disponibilità accertata dalla fine di Maggio.

Il nuovo arrivato Wiko Y80 presenta un telaio (160 x 76.5 x 8.55 mm, per 185 grammi) in materiali plastici, cadenzato in tre colorazioni (tra cui una Gold e le cangianti Gradient Dark Blue/Gradient Bleen) con un frontale in vetro leggermente curvo ai bordi (ovvero, 2.5D).

Qui, contenuto tra due lunotti verticali piuttosto spessi (quello superiore serve alla selfiecamera da 5 megapixel, munita di abbellimento dei selfie e di modalità Live Portrait), è presente un display LCD IPS da 5.99 pollici con risoluzione HD+. Sul retro, privo di scanner biometrico, è alloggiata una doppia fotocamera, da 13+2 (per il calcolo della profondità) megapixel, con settaggi manuali, modalità con intelligenza artificiale, video time-lapse, filtri in tempo reale, e Night Mode.

In alto, campeggia il jack da 3.5 mm per le cuffie, in basso è presente la microUSB 2.0 (con OTG) per trasferire dati e per caricare la batteria, da 4.000 mAh, lateralmente è ubicato lo slot per inserire Due SIM (nano e micro) in alternativa ad una sola SIM ed una microSD da 128 GB massimi con cui espandere lo storage.

Nel mezzo, un processore octa-core (1.6 GHz) della ex Speatrum ora Unisoc, l’SC9863A, munito di un modem per il 4G/LTE cat.4 ed abbinato ad una scheda grafica PowerVR IMG8322, si avvale di 16 GB di archiviazione ROM, come base per Android Pie 9.0, e di un ammontare pari a 2 GB di RAM per il multi-tasking: le connettività, infine, comprendono il GPS, il Wi-Fi n, ed il Bluetooth 4.2.