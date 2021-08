WEROCK annuncia il tablet corazzato Rocktab U210, con Linux o Windows

Dopo i Rocktab della S100 Series, il gruppo tedesco WEROCK Technologies GmbH torna a occuparsi di tablet corazzati, naturalmente accompagnati da una nutrita serie di accessori (caricabatteria, maniglia per il trasporto, compatto scanner di barcode 2D high-end occultabile opzionalmente nel bordo anteriore, tracolla a due punti, dock per veicoli, etc), rappresentati dal nuovo modello della serie Ultra, battezzato con la denominazione di Rocktab U210.

Il tablet WEROCK Rocktab U210 ha una scocca piuttosto massiccia sebbene non priva di eleganza, contrassegnata da 15 mm di spessore e da 996 grammi di peso, certificata impermeabile secondo lo standard IP65, ma anche resistente ad urti, cadute (da 1.5 metri, ma anche da 1 metro per 40 volte di fila) e forti sbalzi termici (da-10° a +50° Celsius). Il frontale, protetto da un vetro temperato di grado IK06, è formato da un pannello da 10.1 pollici risoluto a 1920 x 1200 pixel, quindi WUXGA, utilizzabile con dita bagnate o guantate, ma con un’opzionale penna di input grazie al digitalizzatore incluso, ben visibile sotto la viva luce del sole stanti gli 800 nits di picco di luminosità.

Accompagnato da fotocamere ad alta risoluzione (FullHD davanti, 8 megapixel con Flash LED dietro), il tablet WEROCK Rocktab U210 è mosso, lato hardware, da processori Intel a 4 core, a scelta tra il Celeron N4120 (max 2.6 GHz) e il Pentium N5030 (3,1 GHz in TurboBoost), coadiuvati da 8 GB di RAM LPDDR4 e da 128 GB di storage eMMC espandibile di 1 TB attraverso lo slot per le microSD.

Non mancano le connettività GPS, Wi-Fi ax/6, e Bluetooth 5.2, mentre il 4G/LTE è opzionale: in tema di porte, invece, risultano presenti una RJ45 per il Gigabit Ethernet, una microHDMI, una USB Type-C ed una USB 3.1 Type-A: la batteria, da 38 Wh, una volta caricata tramite l’alimentatore rapido da 65 watt, assicura sino a 10 ore di operatività, potendo anche esser sostituita al volo (hot swap) senza interrompere il lavoro.

Secondo le scelte dell’utente, il tablet WEROCK Rocktab U210 potrà essere acquistato con a bordo Linux Ubuntu 20.04 o Windows 10 (Professional o IoT Enterprise, con compatibilità assicurata verso Windows 11).