Volla Phone X23: ufficiale il medio-gamma europeo attento alla privacy e senza Android

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Frontalmente non è il massimo questo smartphone, come estetica e specifiche. Però dietro ha qualche nota di carattere in più come la texture che ricorda le impronte digitali e l'anello di notifica. Ottimo il text-to-speech via pulsante e locale. C'è l'NFC ma manca il 5G. Le specifiche sono di uno smartphone di fascia medio-bassa, però molto resistente e attento alla sicurezza.