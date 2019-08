Vodafone Special 1000: ecco la variante ‘controtendenza’ adatta a chi non usa molto internet

Specialmente in questi ultimi tempi, le offerte telefoniche, sebbene continuino a variare per contenuti e prezzo, hanno un comune denominatore: il grande numero di Giga. Essi costituiscono l’elemento di spicco, al punto che leggere variazioni su tale parametro possono determinare l’ottenimento o meno di un cliente.

Tuttavia, non tutti desiderano avere un’elevata soglia per il traffico dati semplicemente perché, per varie motivazioni, non ne hanno bisogno (pensiamo a tutti coloro che hanno un vecchio telefonino, per esempio). Vodafone, non a caso, avrebbe pensato proprio a questa categoria di clienti proponendo un pacchetto interessante.

Vodafone offre appena 40 MB di traffico dati, per le ‘emergenze’

L’offerta proposta dall’operatore rosso costituisce una variante nota con il nome ‘Vodafone Special 1000’ ed offre le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali , sia fissi che mobili (ad eccezione delle numerazioni a pagamento)

, sia fissi che mobili (ad eccezione delle numerazioni a pagamento) 1000 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

verso tutti i numeri mobili nazionali. 40 MB di traffico dati utilizzabili sul suolo nazionale

Il canone mensile richiesto per questo pacchetto è pari a 4,99 euro. Si tratta, quindi, di una promozione decisamente differente rispetto a quelle a cui siamo abituati, ma non tutti possono liberamente attivarla. La promozione è vincolata alla portabilità del numero telefonico e, inoltre, solo chi proviene da Iliad, Fastweb e determinati operatori virtuali (ad eccezione di Ho.mobile e Kena Mobile) può procedere all’attivazione di tale piano.

Ecco alcune condizioni economiche di ‘Vodafone Special 1000’

Al momento dell’attivazione dell’offerta, è necessario versare anche un contributo pari a 5 euro per l’acquisto della SIM, oltre ad un contributo di attivazione ‘simbolico’ pari a 1 centesimo di euro. L’attivazione di tale piano comporta l’adesione a ‘1 GB di riserva‘: finiti i 40 MB di traffico previsti dall’offerta, saranno erogati 200 MB di traffico aggiuntivo a 2 euro, rinnovabili per un massimo di 5 volte di fila (si arriva, quindi, ad un esborso economico massimo di 10 euro).

Oltre a ciò, sarà predisposta l’attivazione automatica dei servizi Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+. La promozione è attivabile da parte dei clienti selezionati nel periodo compreso fra il 9 e il 19 Agosto, salvo ulteriori proroghe.