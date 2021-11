Vivo Y74s: ufficiale il medio-gamma con 5G e display molto reattivo

Prosegue in casa Vivo la presentazione di smartphone di fascia media con il brand cinese del gruppo BBK che, a poche ore dal varo del Vivo Y54s, ha già messo in campo un nuovo modello egualmente accessibile, il Vivo Y74s, attualmente disponibile all’acquisto in Cina, nelle colorazioni Galaxy Blue e Starry Night Black, al prezzo di 2.300 yuan, pari a pressappoco 320 euro.

Vivo Y74s si presenta come sottile (163.8 x 75 x 7.8 mm), con un notch a goccia davanti, lo scanner per le impronte digitali di lato nel pulsante d’accensione, e un retro – leggermente curvo ai bordi laterali – sul quale è posizionato il totem per la dual camera, inclusiva dei due “occhi” per i due sensori fotografici, posti sopra il Flash LED. Partendo dal display, emerge un pannello LCD IPS da 6.58 pollici, con aspetto panoramico a 20:9, risoluzione FullHD+, 1500:1 di contrasto, il 90.61% di screen-to-body, 90 Hz di refresh rate ma ben 180 Hz di frequenza di campionamento.

Adibita a selfie e videochiamate, la selfiecamera si afferma con una risoluzione di 8 megapixel (f/2.0), sebbene giri video a 1080p@30fps al pari del modulo principale della dual camera posteriore: quest’ultima si compone di un sensore primario da 50 megapixel (f/1.8, PDAF), e di uno secondario da 2 megapixel (f/2.4), per le macro (onde consentire la scoperta del micromondo). La dotazione audio non si fa mancare l’utile mini-jack da 3.5 mm per l’uso di cuffiette, auricolari, neckband cablati.

Una buona efficienza è assicurata dall’octacore (2.4 GHz) Dimensity 810 che Mediatek ha realizzato con litografia a 6 nanometri e con anche sei core A55 per le mansioni di routine: la scheda grafica allegata è, invece, una Mali-G57 MC2. Non sembrano esservi problemi di memoria nel Vivo Y74s, che sfoggia 8 GB di RAM (LPDDR4X, cui si aggiungono 4 GB virtuali) e 256 GB di storage (UFS 2.2), per giunta ampliabili di 1 TB via microSD. In ragione di tale assetto, dovrebbe assicurare una buona autonomia (26.6 giorni in stand-by, 16 ore di telefonate in 4G VoLTE) la batteria, da 4.100 mAh, caricabile rapidamente (del 70% in 34 minuti) via microUSB Type-C a 44W.

Provvisto di Android 11 sotto interfaccia OriginOS 1.0, il Vivo Y74s integra le connettività GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), Bluetooth 5.1 (con codec LDAC e aptX HD), Dual SIM, 4G e 5G (standalone e non).