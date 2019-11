Vivo Y5s: presentato il medio-gamma con maxi batteria e ultragrandangolo

Vivo, ennesimo brand della galassia BBK Electronics, ha ampliato il suo listino asiatico portando all’esordio un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, il Vivo Y5s, praticamente mutuato dall’altrettanto new entry Vivo Y19, con una pregevole multicamera posteriore ed un design privo dell’ormai scomparsa tacca.

Realizzato nelle sgargianti nuance Magnetic Black, Blue, e Spring White, il Vivo Y5s conferma l’appartenenza alla fascia middle-range del mercato con 6 GB di RAM e uno storage da 128 GB espandibile via microSD (256 GB extra), messi a disposizione del processore a otto core (2 GHz) Helio P65 e della di lui scheda grafica Mali-G52. Le prestazioni, affidate all’array sin qui esibito, risultano migliorate in ottica gaming grazie alla feature Muti-turbo, ed all’hub Game Cube, giunti in dote con la personalizzazione FunTouch OS 9.2 (Android Pie) equipaggiata col concierge virtuale autoctono AI Jovi.

Lato multimedia, frontalmente, spicca il display LCD IPS da 6.53 pollici, con risoluzione FullHD+ (394 PPI) estesa sull’aspetto panoramico da 19.5:9: le fotocamere, abilitate a girare video a 1080p@30fps, sono due, per un totale complessivo di 4 sensori. La selfiecamera, migliorata dall’intelligenza artificiale, arriva a 16 megapixel (f/2.0), laddove la fotocamera posteriore, triplice, comprende un obiettivo da 16 (f/1.8), uno ultragrandangolare (120°, f/2.2) da 8, ed uno per le macro (a 4 cm) da 2 megapixel. Non manca, tra le altre cose, il pratico jack da 3.5 mm con annessa Radio FM per un ascolto musicale senza impattare sul traffico dati, garantito dal Dual nanoSIM con 4G.

Discretamente (vista l’assenza dell’NFC) adeguato sul piano delle connettività, dove può vantare la presenza del Wi-Fi ac dual band, del Bluetooth 5.0 (A2DP), e del GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), protetto in ottica security da uno scanner per le impronte posto sulla coverback, il Vivo Y5s si accontenta della microUSB 2.0 per caricare, rapidamente a 18W (e con reverse charging a 5W), la generosa batteria da ben 5.000 mAh di capienza energetica.

Attualmente, il Vivo Y5s ha già fatto il suo esordio nel mercato interno cinese, nel quale risulta prezzato a circa 193 euro (ovvero a 1.498 yuan), con nessuna indicazione di una sua eventuale distribuzione global.