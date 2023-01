Vivo Y35m: ufficiale il budget phone con Android 13 e 5G

Ascolta questo articolo

A poco più di una settimana dal varo della serie di smartphone S16, il brand cinese Vivo ha ufficializzato il nuovo smartphone Vivo Y35m (V2230A), già comparso nelle scorse settimane negli archivi di vari enti cinesi di certificazione e di recente apparso anche nel listino dell’operatore telefonico locale China Telecom.

Il nuovo Vivo Y35m (V2230A), secondo la pagina apparsa sul sito ufficiale cinese di Vivo, ha due colorazioni alternative, nero notte stellata e arancione starlight, e misura complessivamente 164.05 × 75.6 × 8.15 mm, con un peso di 186 grammi. Non gode purtroppo di una certificazione di immunità ad acqua e polvere. Di lato, si trova lo scanner per le impronte digitali e, sempre lungo il perimetro, si trovano il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati, la porta microUSB Type-C e lo slot in cui inserire anche la microSD (in modo da espandere lo spazio di archiviazione di massimo 1 TB ulteriore).

Il display del Vivo V35m (V2230A) è un LCD IPS da 6,51 pollici, con risoluzione HD+, ovvero da 1600 x 720 pixel: il costruttore riporta, come ulteriori dati tecnici del pannello in questione, lo screen-to-body dell’88.99%, l’aspect ratio a 20:9, il rapporto di contrasto a 1500:1 e il refresh rate a 60 Hz.

La selfiecamera, da 5 megapixel (con apertura a f/1.8), è posta in un notch a goccia e supporta lo sblocco tramite riconoscimento del volto, per un’aggiuntiva misura di sicurezza. Dietro, vi sono due anelli in un bumper rettangolare largo posto a sinistra: ognuno dei due cerchi ospita un sensore fotografico.

Ipso facto, sul retro del Vivo Y35m (V2230A) si trovano un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, zoom digitale 10x, autofocus) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4) megapixel per le macro.

Nel Vivo Y35m (V2230A) opera il chipset octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700 MT6833 abbinato alla GPU Mali-G57, scelto al posto dello Snapdragon 680 del modello Y35 per portare la connettività 5G. La RAM, di tipo LPDDR4x, è da 4, 6 o 8 GB mentre lo storage espandibile, da 128 GB di ammontare, è di tipo UFS 2.2. Le connessioni a bordo prevedono anche il GPS (BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS), il Wi-Fi (hotspot) dual band, il Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC) e la microUSB Type-C con cui caricare, a 15W, la batteria da 5.000 mAh (29,1 giorni di stand-by sotto 4G). Il sistema operativo dietro l’interfaccia Origin OS Ocean è Android 13.

Il listino del Vivo Y35m (V2230A) prevede che la versione da 8+128 GB costi 1.699,00 yuan (circa 229 euro), quella da 6+128 GB sia prezzata a 1.599,00 yuan (circa 216 euro), e che quella da 4+128 GB richieda 1.399,00 yuan (circa 189 euro).