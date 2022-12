Ufficiali gli smartphone Vivo S16, Vivo S16 Pro e Vivo S16e

Ascolta questo articolo

Vivo, brand cinese del gruppo BBK Electronics, ha annunciato la nuova serie di smartphone Vivo S16, con un modello base, uno Pro e uno con “e” finale, che vanno a raccogliere l’eredità del precedente terzetto di Vivo S15 (base e Pro, S15e), messi in campo circa 7 mesi fa.

Calibrato nelle colorazioni Starry Night Black, e Sea Foam Green, Vivo S16 Pro ha un display da 6,78 pollici, risoluto in FullHD+ con supporto all’HDR10+, 120 Hz di refresh rate, e scanner d’impronte sottostante, costituito da un pannello AMOLED curvo: il foro in alto ospita la fotocamera per i selfie, da 50 megapixel, via sensore con apertura a f/2,45 e autofocus. Il retro presenta un ampio lingotto, per la tripla fotocamera, con un sensore da 50 megapixel (via Sony IMX766V con apertura a f/1,88 e stabilizzazione ottica), un sensore secondario ultragrandangolare da 12 megapixel (f/2,22) e uno per le macro, da 2 megapixel (f/2,4). La sezione audio annovera due speaker stereo con tanto di certificazione Hi-RES.

L’interno dello chassis (164,1×74,8×7,36 mm per 182 grammi) ospita il chipset MediaTek Dimensity 8200, appoggiato dalla RAM LPDDR5 da 12 GB e dallo storage (espandibile) UFS 3.1 da 256/512 GB: la batteria, da 4.600 mAh, gode della carica rapida a 66W via Type-C mentre, nel novero delle connettività, riscontriamo il 5G, il Wi-Fi 6, il GPS, il Bluetooth 5.3 e l’NFC. Per il sistema operativo, si parla di Android 13 sotto l’interfaccia proprietaria OriginOS 3.

Vivo S16 (164,1×74,8×7,36 mm per 182 grammi) annovera le stesse colorazioni del modello Pro, cui aggiunge anche quella gradientata. Da notare che nei primi due modelli la colorazione Green viene ottenuta su un vetro di giada con venature rese visibili grazie a un pannello fotocromatico.

Anche qui è presente il medesimo display da 6,78 pollici AMOLED FullHD con rapporto a 20:9: stesso discorso per la batteria e la relativa velocità di ricarica. La fotocamera anteriore rimane da 50 megapixel, ma vi è un cambiamento sul retro: qui il sensore principale, stabilizzato otticamente, sale a 64 megapixel (f/1,89), mentre quello secondario, ultragrandangolare, scende a 8 megapixel (f/2,2) e quello terziario, per le macro, rimane da 2 megapixel (f/2,4). Ci sono sempre gli speaker stereo Hi-RES e lo scanner d’impronte “in-display”.

La RAM, da 8 o 12 GB, è del tipo LPDDR4x, mentre lo storage, espandibile, rimane del tipo UFS 3.1, ma nei tre tagli da 128, 256 e 512 GB: cambio per il chipset con la messa in campo dell’octacore Qualcomm Snapdragon 870. La sezione delle connettività e la scelta del software risultano uguali al fratello maggiore Vivo S16 Pro.

Ci sono più cambiamenti nel Vivo S16e: in questo caso il device misura 162,51×75,81×7,7 mm nella variante Black (che pesa 187,7 grammi), con uno spessore di 7,8 mm nei modelli Purple e Green (che pesano 189 grammi). Il display AMOLED con scanner biometrico integrato è da 6,62 pollici, FullHD+, con 120 HZ, 20:9 di rapporto d’aspetto, e supporto all’HDR10+. Nel foro, la fotocamera anteriore arriva a 16 megapixel mentre, sul retro, la tripla fotocamera ha due sensori da 2 megapixel (f/2,4), di cui uno per le macro e uno per la profondità, e un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8) stabilizzato otticamente.

Ai timoni di comando opera il chipset octacore Exynos 1080, con la RAM LPDDR4x da 8 o 12 GB, e lo storage UFS 3.1, espandibile, da 128 o 256 GB. Rimangono le medesime scelte di connettività e software degli altri due modelli superiore ma, tra le colorazioni, accanto a Starry Night Black e Sea Foam Green, qui compare la nuance Hyacinth Purple.

In tema di prezzi, Vivo S16 Pro da 12/256 GB costa 3.299 yuan (circa 446 euro), mentre quello da 12/512 GB viene 3.599 yuan (circa 486 euro). Scendendo di un gradino Vivo S16 costa 2.499 yuan (circa 337 euro) per 8/128 GB mentre, per 8/256 GB, richiede 2.699 yuan (circa 364 euro), per 12/256 GB 2.999 yuan (circa 405 euro) e per 12/512 GB 3.299 yuan (circa 446 euro). Fanalino di coda, Vivo S16e da 8/128 GB costa 2.099 yuan (circa 283 euro), mentre quello da 8/256 GB necessita di 2.299 yuan (circa 310 euro) e quello da 12/256 GB viene 2.499 yuan (circa 337 euro).