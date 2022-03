Vivo Y33s: ufficiale lo smartphone low cost con 5G e Dimensity 700

Dopo i modelli dello fine Settembre, Vivo ha rimesso mano alla serie low cost Y e, nello specifico, lo ha fatto annunciando uno smartphone avvistato nei giorni scorsi nel database di Geekbench: si tratta del Vivo Y33s 5G, emanazione della variante 4G apprezzata in Cina lo scorso anno.

Vivo Y33s 5G ha una scocca in plastica, con il retrocover in policarbonato nelle colorazioni Snow Dawn, Fluorite Black, Nebula Blue: il bilanciere del volume si trova a destra, sopra il tasto di accensione, che fa da scanner per le impronte digitali. Il retro, in uno stile imitato anche da Redmi col suo Note 11E, propone un rettangolino a sinistra con due oblò per la multicamera destinata a immortalare o riprendere i soggetti terzi.

Frontalmente, in tema di multimedialità, il Vivo Y33s 5G mostra un display LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in HD+ (quindi a 1600 x 720 pixel), con 20:9 di aspect ratio, 60 Hz di refresh rate, e 269 pixel per pollice (PPI): per la selfiecamera, da 8 megapixel, alla quale si è conferito la prerogativa del riconoscimento del volto, si è optato per un notch a goccia d’acqua che, all’opposto, è fronteggiato in basso da un mento un po’ evidente. Vanno meglio le cose con i bordi laterali, contenuti.

Dietro, la dual camera proposta prevede un sensore principale da 13 megapixel, coadiuvato da uno 2 megapixel adibito alle macro e agli ingrandimenti. L’audio, nel segmento multimediale che va a completare, può contare sul mini–jack da 3.5 mm per cuffie ed auricolari cablati. Un altro elenco di specifiche piuttosto completo, nel Vivo Y33s, è quello delle connettività: qui l’entry level mette in campo, oltre al succitato 5G, il Dual SIM, il 4G VoLTE, il GPS, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1 e uno slot per le microSD, con cui espandere lo storage.

L’ultimo elemento introduce il segmento elaborativo del Vivo Y33s 5G, basato sul processore MediaTek Dimensity 700 che, in tema di memoria, è compatibile con l’impiego di RAM LPDDR4X e di storage UFS 2.1 che, combinati assieme, danno luogo agli allestimenti da 4+128, 6+128 e 8+128 GB, prezzati a 1.299 yuan, o 175 euro, per le prime due combinazioni, e a 1.399 yuan, 189 euro, per la terza. Dulcis in fundo, il comparto energetico. Animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Origin OS Ocean, il Vivo Y33s trae l’energia necessaria ai suoi task da una batteria pari a 5.000 mAh, caricabile rapidamente – a 18W – via porticina microUSB Type-C.