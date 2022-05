Vivo Y33e: ufficiale lo smartphone entry level con 5G e Dimensity 700

Ascolta questo articolo

A pochi mesi di distanza dal varo dell’Y33s, il brand cinese Vivo ha presentato, sempre in Cina (con disponibilità dal 1° Giugno per 1.299 yuan circa 175 euro), un nuovo smartphone economico della stessa serie, rappresentato dall’entry level Vivo Y33e, animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Color OS Ocean.

Il nuovo smartphone Vivo Y33e ha una scocca (164 × 75.84 × 8.45 mm, pesa 198 grammi) cadenzata nelle colorazioni Magic blue (con gradiente) e Fluorite black: lungo il perimetro, caratterizzato da frame piatti atti a ricordare gli iPhone, operano un mini-jack da 3.5 mm per cuffie o auricolari cablati, la microUSB Type-C e, di lato, a destra, lo scanner fisico per le impronte digitali, col quale autenticare l’accesso allo smartphone e la sua sicurezza in generale.

Lo schermo del Vivo Y33e è formato da un pannello LCD da 6.51 pollici, risoluto in HD+, cioè a 720 x 1600 pixel, con un aspect ratio panoramico a 20:9, l’88.99% di screen-to-body, e 60 Hz per quel che riguarda il refresh rare (molto basico): una poco profonda insenatura a goccia d’acqua, una V molto addolcita, ospita la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0).

Sul retro, un leggermente sporgente bumper rettangolare ospita, assieme alla precisazione 5G e al Flash LED, due anelli al cui interno sono ben protetti i sensori della multicamera, doppia, formata da un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, autofocus, zoom digitale 10x), e da una fotocamera da 2 megapixel (f/2.4) per le macro, Secondo quanto emerso, l’app fotocamera di bordo supporta anche le modalità Scena notturna, TimeLapse e Ritratto.

Il processore octacore (2.2 GHz) Dimensity 700 allestito da MediaTek con la GPU Mali-G57 MC2 (capace di video encoding a 2K @ 30FPS secondo i codec H.264, H.265, HEVC) motorizza il centro nevralgico del Vivo Y33e: la RAM – di tipo LPDDR4x – non va oltre i 4 GB di ammontare, e lo storage – UFS 2.2 – si ferma a 128 GB, ma può guadagnare altri 1 TB massimi via microSD. La batteria, da 5.000 mAh, si carica in modalità (non troppo) rapida a 10W. Per le connettività, Vivo di BBK ha predisposto un array semplice ma funzionale, con il Dual SIM, il 4G, il 5G standalone e non, il GPS, il Wi-Fi ac/5, ed il Bluetooth 5.1.