Vivo Y20T: ufficiale il medio-gamma con tanti accorgimenti per il gaming

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non male: devo ammettere che, restando sotto i 180 euro, è difficile trovare qualcosa del genere, con un bel po' di funzioni per il gaming e, laddove abbisogna, anche 1 GB extra di RAM: peccato per il display solo HD+ e per la mancanza di un sensore fotografico con zoom, benché la macro Lens abbia sempre in suo fascino. La batteria, con una semplice USB, potrebbe impiegare molto tempo a caricarsi.