Vivo Y1s: ufficiale l’entry level con grande autonomia, Helio P35 e Android 10

BBK Electronics ha già discretamente popolato gran parte di quest’estate a suon di smartphone di ogni tipo, tra cui un interessante cameraphone con 5G rappresentato dal Vivo S7. La vena creativa del conglomerato cinese non si è però esaurita qui, stante l’appena avvenuto annuncio dell’entry level Vivo Y1s, animato da Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria FunTouch OS 10.5.

Vivo Y1s (135.11 x 75.09 x 8,28 mm, per 161 grammi), proposto nelle colorazioni Olive Black e Aurora Blue inizialmente in Cambogia a 448.293 riel (o pressappoco 92 euro), con ancora nessuna indicazione di un suo eventuale esordio in altri mercati, è un entry level phone privo di scanner per le impronte digitali, con la sicurezza affidata o al Face Unlock della selfiecamera, da 5 (f/1.8) megapixel, o ai consueti sistemi di pattern e PIN.

Il frontale, pur in presenza di un mento da compattare, presenta cornici esili su 3 dei 4 lati, tanto da consentire l’impiego di un display FullView LCD HD+ (1520 x 720 pixel, 276 PPI) da 6.22 pollici: il retro, sull’angolo alto di sinistra, sopra il Flash LED, pone una monocamera posteriore da 13 (f/2.2, HDR, panorama, video a 1080 o 720 @30fps) megapixel.

Presente il jack da 3.5 mm, il Vivo Y1 rimpolpa l’array delle connettività col Dual SIM (dual stand-by e 4G VoLTE su ambedue le schedine telefoniche), il GPS (A-GPS, Galileo, Beidou, Glonass), il Wi-Fi n monobanda, il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), ed una microUSB 2.0 (OTG) per la ricarica, non rapida, della batteria da 4.030 mAh.

Quest’ultima energizza più che a dovere anche il cervello pensante del Vivo Y1s, formato dal processore octacore (2.3 GHz) Helio P35 di Mediatek (con litografia a 12 nanometri) e dalla sua GPU PowerVR GE8320: la RAM, da 2 GB, fa coppia con uno storage da 32 GB, per fortuna espandibile di altri 256 GB ricorrendo a una microSD.