Vivo Y15s: ufficiale lo smartphone low cost con RAM virtuale

Dopo aver stupito con uno smartphone provvisto di una selfiecamera da 50 megapixel, il marchio cinese Vivo ha conosciuto un’altra prima volta sfoderando un modello telefonico low cost, il Vivo Y15s, acclamato per essere il primo del suo listino con a bordo Android nell’alleggerita Go Edition.

Esteticamente, il Vivo Y15s ha un telaio (164 x 75.2 x 8.3 mm, per 179 grammi) redatto nelle colorazioni Wave Green e Mystic Blue, con un notch a goccia davanti, uno scanner per le impronte digitali di lato, un bumper squadrato dietro a sinistra per la multicamera e, in basso, una porta microUSB 2.0 (purtroppo) classica ma con OTG. Il display Halo FullView col quale si presenta è un pannello LCD IPS risoluto in HD+, con 270 PPI, 60 Hz di refresh rate, 20:9 di aspect ratio e, soprattutto, una diagonale da 6.51 pollici.

La selfiecamera arriva ad 8 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps) mentre, dietro, il Vivo Y15s dispone di una dual camera, con un sensore principale da 13 (f/2.2, equivalente a 27mm, messa a fuoco fasica, panorami, video a 1080p@30fps) coadiuvato da uno accessorio da 2 (f/2.4) per l’acquisizione della profondità necessaria a garantire l’effetto Bokeh. Il minijack da 3.5 mm in quota audio risulta associato con la Radio FM.

Lunga è la lista delle connettività del Vivo Y15s che può contare sul dual SIM con 4G, sul Wi-Fi n dual band (direct, hotspot), sul Bluetooth 5.0 LE (A2DP), e sul GPS (Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo): sul versante energetico, è contemplata una batteria da ben 5.000 mAh di capienza, caricabile non velocemente, cioè a 10W, ma capace di fungere da powerbank via reverse charging da 5W. Il cuore del Vivo Y15s, lato software, assume le sembianze dell’interfaccia Funtouch OS 11.1 applicata ad Android 11 in Go Edition.

E’ soprattutto il cervello elaborativo del Vivo Y15s a stupire per una piccola chicca tecnica: il processore octacore (2.3 GHz) è il Mediatek MT6765 Helio P35 mentre, quanto a GPU, vi è la PowerVR GE8320 di IMG. Lo storage (eMMC 5.1), da 32 GB, espandibile via microSD, tramite una funzione di RAM virtuale, è in grado di prestare 1 GB alla RAM che, fisicamente, si attesta su 3 GB (portandola, in caso di necessità, a 4 totali). Attualmente, il Vivo Y15s è in vendita nella città stato di Singapore, al prezzo di 179 dollari singaporiani, pari a pressappoco 116 euro nostrani.