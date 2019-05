Vivo Y15 e Vivo Y3: variazioni sul tema (Vivo Y17) in salsa middle range

Nelle scorse ore, BBK Electronics ha ampliato il listino degli smartphone Vivo, prendendo spunto dal già noto Vivo Y17 come base per due nuovi modelli, somiglianti, ma in qualche modo differenti, ancorati alla fascia media del mercato, e rappresentati rispettivamente dai Vivo Y15 e Vivo Y3.

Proposto sull’e-commerce di Vivo India, il Vivo Y15 (159.43 × 76.77 × 8.92 mm, per 190.5 grammi) ha un look con notch a goccia, in cui il waterdrop ospita una selfiecamera che, dai 20 del Vivo Y17, cala ai 16 megapixel: intorno, è presente il display LCD da 6.39 pollici, con risoluzione HD+ mentre, sul retro, oltre allo scanner per le impronte, ed al Flash LED, è collocato, verticalmente a sinistra, una triplice fotocamera, con la sempre più frequente combinazione formata da un sensore standard (16), uno grandangolare (8), ed uno per la profondità (2 megapixel).

Sotto il cofano del Vivo Y15, batte il cuore di un processore MediaTek, non più Helio P35, ma Helio P22, abbinato a 4 GB di RAM, e 64 GB (espandibili a 256 GB via microSD) di storage, nel quale è installata la personalizzazione FunTouch OS 9 di Android Pie 9.0. La batteria del Vivo Y15 è rimasta agli originali 5.000 mAh del capostipite, anche se ha perso la ricarica rapida: l’autonomia, quindi, cresce ma, tuttavia, con essa anche i tempi di ricarica. Attualmente, quanto a distribuzione, non è noto se tale modello arriverà anche in altri mercati: in ogni caso, allestito nelle colorazioni Burgundy Red e Aqua Blue, è acquistabile nell’immenso continente indiano a 15.990 rupie, corrispondenti – cambio alla mano – a circa 200/205 euro.

Complessivamente, assai meno depotenziato rispetto al Vivo Y17 appare il recente successore Vivo Y3 (159.43 × 76.77 × 8.92 mm, per 190.5 grammi) presentato in Cina, mercato in cui – nelle colorazioni blu pavone e rosa – è in vendita a 1.500 yuan (pressappoco 194 euro). Il design waterdrop è uguale frontalmente, ove il display LCD HD+ da 6.39 pollici si sposa con la selfiecamera, però da 16 megapixel, mentre il retro – del tutto identico al Vivo Y15 – propone persino la medesima triplice fotocamera col grandangolo (120°) intermedio.

Sempre Dual SIM, con Wi-Fi ac doppia banda, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass), dual 4G VoLTE, il comparto logico del Vivo Y3 mantiene l’octacore MediaTek P35, ed i 128 GB di storage per Android Pie sotto FunTouch OS 9, mentre la RAM vanta 4 GB per il multi-tasking. Nota lieta per la batteria, ancora una volta da 5.000 mAh ma, fortunatamente, provvista di un meccanismo di carica rapida (a due motori) da 18W.