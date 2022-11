Vivo Y01A: ufficiale lo smartphone entry level con 4G e Android 11 Go Edition

Ascolta questo articolo

Era lo scorso Giugno quando venne avvistato per la prima volta nei database di NBTC e BIS, tanto da far parlare di un relativo imminente lancio che, però, è avvenuto solo poche ore fa, in Thailandia, ove si è finalmente svelato il nuovo entry level Vivo Y01A (V2166).

Evoluzione del modello Y01, il nuovo smartphone Vivo Y01A (3.999 bath thailandesi, circa 108 euro) vanta due colorazioni alternative, Sapphire Blue ed Elegant Black, per lo chassis (163,96 × 75,2 × 8,28 mm per 178 grammi), privo di scanner per le impronte digitali ma non anche del mini-jack da 3.5 mm, per fortuna previsto in favore di chi utilizza cuffie e auricolari cablati. Il frontale si presenta con cornici nel complesso contenute, mento a parte: attorno a queste ultime, visualizza i contenuti un display LCD IPS da 6,6 pollici, risoluto a 1600×720 pixel, con un rapporto d’aspetto a 20:9, una densità di pixel per pollice pari a 270 PPI, e purtroppo soli 60 Hz di refresh rate.

La fotocamera anteriore, contenuta nel notch a goccia, arriva a 5 megapixel (f/2.2) e si occupa anche della sicurezza, attraverso la scansione 2D del volto. Dietro, un modulo squadrato presenta due fori, ma non una dual camera: nello specifico, un foro spetta al Flash LED e l’altro al sensore fotografico da 8 megapixel (f/2.0).

Come processore, il Vivo Y01A opta per il vecchio octacore (2.3 GHz) a 12 nanometri MediaTek Helio P35 con GPU PowerVR GE8320: la RAM è prevista solo da 2 GB, mentre lo storage ammonta a 32 GB, espandibili via microSD (max 1 TB) senza rinunciare alle due schedine telefoniche, stante l’implementazione di un carrellino triposto. A fornire l’energia bada una batteria non removibile da 5.000 mAh, caricabile a 10W via porticina microUSB classica, non Type-C.

Le connettività del Vivo Y01A si sostanziano nel dual SIM, nel Wi-Fi dual band, nel 4G con chiamate VoLTE, nel GPS, e nel Bluetooth 5.0: il sistema operativo, sotto l’interfaccia Funtouch OS 11.1, è Android 11 in Go Edition.