Vivo Y01: ufficiale l’entry level con ottima autonomia e Android 11 Go

Anche Vivo, come emerso di recente a proposito di Nokia, crede molto nel segmento degli smartphone di fascia bassa, ideali per mettere assieme grossi volumi di vendita ed estendere facilmente le quote di mercato nei paesi emergenti. A tal proposito, il brand cinese del gruppo BBK Electronics, fresco reduce dal lancio del modello Y33S in Cina, ha reso disponibile – piuttosto silentemente, in diversi mercati africani (Kenya compreso) – l’entry level Vivo Y01.

Vivo Y01 ha uno chassis (163.96 x 75.2 x 8.28 mm, per 178 grammi) col frontale in vetro e un design a goccia d’acqua in alto, mentre le cornici attorno al display sono piuttosto contenute con l’eccezione del mento. Il retro, in plastica, nelle colorazioni Elegant Black e Sapphire Blue, presenta una texture a microcolonne verticali, per un buon feed & grip in mano: la superficie a disposizione in questo caso reca in basso il logo Vivo e, in alto, specularmente, uno square per la monocamera posteriore supportata dal relativo Flash LED. Lungo il perimetro si possono apprezzare il mini-jack da 3.5 mm, la microUSB (purtroppo NON type-C), lo slot per inserire il carrellino triposto (per due SIM e una microSD da max 1 TB).

Da notare che, lateralmente, il pulsante d’accensione in alcuni mercati fa anche da scanner per le impronte digitali: in ogni caso, l’accesso al device sarà protetto anche dalla funzione “Face Access” (cioè dal riconoscimento del volto).

Principiando dal settore multimediale, il Vivo Y01 integra un display Halo FullView, ovvero un LCD IPS da 6.51 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), 60 Hz di refresh rate, rapporto panoramico a 20:9, 270 PPI (pixel per pollice), e una modalità di protezione della vista dall’emissione della luce blu. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel (f/2.2) mentre, sul retro, la fotocamera posteriore, con modalità Beauty, time-lapse, raffica, HDR, zoom digitale, touch to focus, autofocus, compensazione dell’esposizione, face detection, è da 8 megapixel (f/2.0) anche se, in alcuni mercati, potrebbe risultare da 13 megapixel.

Sul piano delle prestazioni, il Vivo Y01 si accontenta dell’octacore (2.3 GHz) Helio P35 di Mediatek che, provvisto della GPU PowerVR GE8320, sfrutta 2 GB di RAM per il multi-tasking, e 32 GB di storage per l’archiviazione, come visto espandibili via schedina di memoria. La parte energetica del device vede come protagonista una corposa batteria da 5.000 mAh, caricabile a 10W, ma beneficiata dalla ricarica inversa per fare da powerbank verso altri dispositivi bisognosi d’energia.

Nel Vivo Y01 le connettività prevedono anche il 4G, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0: a coordinare il tutto come firmware è il sistema operativo Android 11 in Go Edition che, sotto l’interfaccia Funtouch OS 11.1, acquisisce la funzione Face Wake che “sblocca e riattiva il device non appena l’utente lo solleva“.