Vivo X50e: nuovo medio-gamma premium curato anche nel sound

In attesa che arrivi anche in Europa, la gamma di smartphone Vivo X50 si è appena arricchita di un nuovo esemplare di fascia medio-alta, il Vivo X50e che, presentato a Taiwan nelle colorazioni Night e Water Mirror (blu), ricorda stilisticamente il Vivo Y51.

Frontalmente, Vivo X50e (162.05 x 74.97 x 8.88 mm, per 200.4 grammi), grazie al notch a goccia per la selfiecamera, da 32 megapixel (f/2.0, AF) ed allo scanner per le impronte sottostante, è in grado di assicurarsi un display AMOLED da 6.44 pollici, risoluto in FullHD+, riposante per gli occhi in quanto certificato TUV, Rheinland: il retro esibisce un layout a rombo, o aquilone, in cui, assieme al Flash LED, operano i sensori della triplice fotocamera, da 48 (f/1.79, principale), 13 (f/2.4, zoom ottico 2x, digitale 20x, Bokeh tramite lunghezza focale da 50 mm), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 2 (macro, f/2.4) megapixel. Sul piano sonoro, invece, una grande attenzione è stata destinata all’uso delle cuffie, via jack da 3.5 mm, con l’integrazione di un DAC HiFi professionale a 32 bit.

Il popolarissimo octacore Snapdragon 765G, apportatore del modem 5G, beneficia di un unico allestimento mnemonico, in cui la RAM arriva a 8 GB, mentre lo storage si spinge sino a 128 GB, per giunta espandibili, quale sede anche per il sistema operativo FunTouch OS 10 a base Android 10.

Autonomo per diverse ore, in ragione della batteria da 4.350 mAh, caricabile rapidamente a 33W via microUSB Type-C, il Vivo X50e è stato allestito dalla casa madre BBK Electronics senza badare al risparmio neanche in termini di connettività, stante la presenza del Dual SIM con anche il 4G, del Wi-Fi ac, del Bluetooth 5.1, del GPS, e del modulo NFC per i pagamenti contactless.

Non sono noti gli eventuali progetti di sbarco anche nel Vecchio Continente per il Vivo X50e che, per ora, resta proposto nel mercato interno della Cina insulare, ove viene listato al prezzo di 13.990 dollari taiwanesi che, cambio alla mano, corrispondono a pressappoco 411 euro.