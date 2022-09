Vivo X Fold+: ufficiale il nuovo e migliorato smartphone pieghevole in 5G

Ascolta questo articolo

Dopo diversi avvistamenti in giro per il web, anche sul benchmark di AnTuTu. è stato alla fine presentato in Cina il nuovo smartphone pieghevole Vivo X Fold+ che, poco variato esteticamente rispetto al modello originario, migliora sia in funzioni che in prestazioni e autonomia, risultando scelto come il telefono ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Lo chassis del Vivo X Fold+, alle colorazioni nero e azzurro già disponibili, aggiunge, con tanto di effetto pelle, la nuova nuance rosso Huaxia (colore che per i cinesi vuol dire fiducia in se stessi e nell’avvenire): i display sono in ambedue i casi degli AMOLED, con 120 Hz e scanner per le impronte digitali a ultrasuoni 3D. Nello specifico, il display interno è LTPO (che permette di ridurre dinamicamente il refresh rate a 1 GHz) da 8″ risoluto in 2K+ secondo un rapporto d’aspetto a 4:3,55 (sufficiente per affiancare 2 finestrelle, gestire in contemporanea 4 attività e ancorare in contemporanea 12 piccole applicazioni, ideale per mostrare nella parte alta le presentazioni di WPS e, in assetto inclinato da appoggio, in basso i commenti) mentre il display esterno è un FullHD+ da 6.53 pollici in formato 21:9.

Grazie alla cerniera, certificata da TÜV per le piegature, e basata su una piastra centrale flottante in lega di zirconio, in tandem con un vetro protettivo UTG, una volta spalancato, lo schermo interno si presenta liscio come uno specchio mentre, grazie al software, che supporta il blocco in varie posizioni, sono possibili diversi usi, come quello di calendario da tavolo o la modalità a tenda.

La sezione fotografica è invariata e si compone di una quadcamera in cui, dietro lenti anti-riflesso Zeiss, operano 4 sensori. Tra questi, spicca quello principale da 50 megapixel (Samsung ISOCELL GN1, 1/1.57”, f/1.75, stabilizzazione ottica), l’ultragrandangolo da 48 megapixel (f/2.2), il telescopico (2x) da 12 megapixel (f/1.98, lunghezza focale a 47 mm) e il periscopico (5x per lo zoom ottico, 60x per quello digitale) da 8 megapixel (125 mm di lunghezza focale). Da notare che anche in questo contesto, il display pieghevole offre vantaggi, come il poter realizzare time-lapse e selfie a mani libere, usandole solo per le gesture con cui comandare gli scatti: è anche possibile usare quello esterno come display d’anteprima per controllare espressioni e posture prima di scattare.

La sezione elaborativa del Vivo X Fold+ ora si affida al processore octacore con litografia a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che porta il 10% di prestazioni in più e contribuisce a migliorare, di 2 ore, l’autonomia. La RAM, di tipo LPDDR5, arriva a 12 GB, mentre lo storage UFS 3.1 è da 256 o 512 GB. Nella nuova versione Plus, lo smartphone include anche un nuovo chip di sicurezza, SPU, ideale per gli scenari finanziari, che introduce lato hardware funzioni come la protezione della password giornaliere per gli account.

Sul piano energetico, la batteria del Vivo X Fold+, ingrandita del 3%, ora da 4.730 mAh a doppia cella, si carica cablatamente (via caricatore a doppia presa Type-C al nitruro di gallio) ora a 80W (70% in 18 min, 100% in 35) mentre la ricarica wireless rimane sempre da 50W (10% in 4 minuti, 100% in 53 minuti.

Animato da Android 12, con tanto di connettività dual-pass dual 5G (col beneficio di chiamate continue senza perdita di connessione), il Vivo X Fold+ è pre-ordinabile da oggi, ma disponibile dal 29 Settembre, prezzato a circa 1.446 euro (9.999 yuan) per la versione da 12+256 GB e a circa 1.590 euro (10.999 yuan) per quella da 12+512 GB.