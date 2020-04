Vivo V19 Global: ufficiale il medio gamma premium in versione internazionale

BBK Electronics, attiva sul mercato telefonico con diversi brand noti, come Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, IQOO, quasi pronta per lanciare – a giorni – un inedito medio gamma a partire dal mercato cambogiano, si è portata avanti con l’ufficializzazione dello smartphone di fascia medio alta Vivo V19, in versione Global.

Il Vivo V19 Global (159.6 x 75 x 8.5 mm, per 186.5 grammi), differente dal modello indonesiano del mese scorso, scende in campo con una doppia selfieramera, da 32 (standard, f/2.08, Face Unlock) + 8 (ultragrandangolo, f/2.28) megapixel, celata in un foro oblungo in alto a destra, del display, formato da un pannello AMOLED da 6.44 pollici, con risoluzione FullHD+, sotto il quale si cela lo scannner per il riconoscimento delle impronte digitali.

Sempre abilitata a girare video ultra stabilizzati ed a scattare foto in Super Night mode è anche la quadrupla fotocamera posteriore, situata in un layout rettangolare in alto a sinistra, sulla coverback, allestita nelle colorazioni argento lucido (Sleek Silver) e nero lucido (Gleam Black): la stessa inizia con un sensore da 48 (standard, f/1.79, pixel binning), prosegue con uno da 8 (grandangolo, f/2.2), e si conclude con una coppia di moduli da 2 (rispettivamente per macro e profondità, f/2.4) megapixel.

Il processore octacore (2.3 GHz) Snapdragon 712 e la GPU Adreno 616 cooperano, nel Vivo V19 Global, con 8 GB di RAM: in tema di storage, comunque espandibile via microSD, l’utente potrà orientarsi sulla pezzatura da 128 GB complessivi, dei quali una parte a disposizione del sistema operativo, Android 10, seppur sotto interfaccia proprietaria FuntouchOS 10.

Corredato delle classiche connettività, tra cui il GPS, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0, ma comprensivo anche del sempre più raro jack da 3.5 mm, il Vivo V19 Global, di cui al momento non si conoscono i termini distributivi (es. prezzo), affiderà la propria autonomia alla batteria, da 4.500 mAh, con carica rapida a 33W.