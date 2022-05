Vivo T2x: ufficiale il nuovo gaming smartphone di fascia media

Ascolta questo articolo

È tempo di aggiornamenti anche per la serie T del noto marchio cinese Vivo che, fresco reduce dall’annuncio del modello Y32e, ha intanto messo in campo, in Cina (dal 6 Giugno), il nuovo Vivo T2x quale erede del modello Vivo T1x 5G lanciato sul finire dello scorso anno.

Il nuovo Vivo T2x (163.9 x 75.3 x 9.2 mm per 203 grammi, nei colori Fog Blue e Mirror Black) ha frame laterali in plastica e una finitura opaca sul retro ove è stata impiegata anche la tecnologia AG Glass. Collocato lo scanner per le impronte di lato, il display reca un notch a goccia per la selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0): il restante spazio, per l’84.5% di screen-to-body, spetta, con un aspect ratio a 20:9, al display, un LCD IPS da 6.58 pollici risoluto a 1.080 x 2.408 pixel (FullHD+), da 144 Hz di refresh rate, 240 Hz di frequenza di campionamento, con una luminosità che va da 1 (per il buio) a 650 nits per l’aperto, e il supporto alla gamma colore DCI-P3.

Sul retro un bumper squadrato posto su un predellino di color chiaro ospita una dual camera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e uno per le macro, da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, sono presenti due speaker stereo mentre il coinvolgimento multi-sensoriale si completa con un nuovo motore vibrazionale lungo l’asse lineare.

Un’area di dissipazione estesa a 29.206 mm2 opera a beneficio del processore, l’octacore (3.0 GHz) MediaTek Dimensity 1300 da 6 nanometri con GPU Mali-G77 MC9: la RAM, LPDDR4X, è sempre da 8 GB, mentre lo storage, UFS 3.1, è da 128 o 256 GB. Ne conseguono, ipso facto, le combinazioni da 8+128 GB, venduta a 1.599 yuan (224 euro) e da 8+256 GB, venduta a 1.799 yuan (251 euro).Sul piano energetico, il Vivo T2x vanta una batteria da 6.000 mAh che, una volta caricata rapidamente (da 0 a 50% in 35 min) a 44W, assicura sino a 20 ore di riproduzione video. Sempre la medesima energy unit assicura anche il reverse charging cablato (Type-C), a 6W.

Le connettività di bordo nello smartphone Vivo T2x, animato da Android 12 sotto la UI OriginOS 2.0, prevedono, infine, il mini-jack da 3.5 mm, la doppia SIM, il 5G standalone e non, il GPS, il Wi-Fi ax/6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless.