Vivo T15G e Vivo T1x 4G: ufficiali i nuovi medio-gamma con Android 12

Inarrestabile, a poche ore dal varo dell’S15e, e a breve distanza dai top gamma X80, il brand cinese Vivo ha presentato due nuovi smartphone anche in Malesia, ove hanno fatto il loro esordio il Vivo T1 5G e il Vivo 1x 4G, da non confondersi con i modelli visti lo scorso Ottobre.

Il modello migliore dei due, il Vivo T1 5G (159.7 x 73.6 x 8.5 mm per 180 grammi) è personalizzato nei colori Turbo Cyan e Turbo Black: frontalmente si concede un display AMOLED FullHD+ da 6.44 pollici, con 90 Hz di refresh rate, 100% di copertura del color gamut DCI-P3, 1.300 nits massimi di luminosità, supporto all’HDR10+ e scanner d’impronte sottostante. La cifra stilistica anteriore prevede un notch a U, ove opera la selfiecamera da 16 megapixel ( f/2.0).

Dietro, un sistema a doppio anello a sinistra propone nell’oblò alto un sensore principale 64 (f/1.79), mentre quello sotto ospita l’ultragrandangolo (117°) da 8 (f/2.2) e il sensore per le macro da 2 megapixel (f/2.4).

Tenuto a freno nel calore generato da una camera di vapore, opera il processore octacore, a 6 nanometri, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, coadiuvato da 8 GB di RAM fisica (+ 4 virtuali) e, quanto a storage, da 128 GB. La batteria, da 4.700 mAh, via Type-C e carica rapida da 66W, copre il 50% in 18 minuti mentre, lato connettività, il Vivo T1 5G annovera la doppia SIM con 4 e 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, il mini-jack da 3.5 mm, e il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo) ma non l’NFC. Il sistema operativo, come pure nel modello successivo, sotto l’interfaccia FuntouchOS 12, è impersonato da Android 12.

Il Vivo T1x 4G varia il suo chassis (164.3 x 76.1 x 8 mm per 182 grammi) nei colori Space Blue e Gravity Black. Il suo frontale reca un notch a V col quale viene data ospitalità a una selfiecamera da 8 megapixel (f/1.8, face unlock): essendo il resto dello spazio conferito a un display LCD da 6.58 pollici FullHD+, con 90 Hz e NTSC coperto al 96%, lo scanner per le impronte digitali è posto di lato. Dietro, il Vivo T1x 4G propone un doppio square, con quello interno che ospita una tripla fotocamera, da 50 (principale, f/1.8), 2 e 2 (f/2.4, rispettivamente per macro e profondità). Anche qui, lato audio, si annovera la permanenza del mini-jack da 3.5 mm.

Ai timoni di comando, il processore octacore Qualcomm Snapdragon 680 4G può contare alternativamente su 4 od 8 GB fisici di RAM (espandibile virtualmente di 4 GB) e su 64 o 128 GB di storage, con l’archiviazione che può contare anche sul ricorso alla microSD. La batteria sale a 5.000 mAh, ma cala in potenza di ricarica, a soli 18W, vantano un’autonomia più che adeguata anche per le connettività, comprensive di 4G su Dual SIM, GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, ma anche qui non dell’NFC.