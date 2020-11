Vivo S7e: sempre con 5G, ma anche con NFC per i pagamenti contactless

BBK Electronics non intende fermarsi e, in vista di quella che per i cinesi è la prossima Eldorado dello shopping online, la festa dei single dell’11 Novembre (quando ne paleserà il prezzo), ha schierato un nuovo middle-range, il Vivo S7e 5G, con lo stesso processore dell’appena ufficializzato Oppo K7x.

Vivo S7e 5G (161 x 74,04 x 7,73 mm, per 171.7 grammi), previsto nelle livree nero Mirror Black, celeste Phantom Blue, ed argento Silver Moon, varia rispetto al predecessore, di cui è un downgrade, posto che la selfiecamera, qui portata a 32 megapixel (f/2.0, face unlock), è mono, priva dell’ultragrandangolo presente nell’altro modello.

Il display, cui viene attribuito uno screen-to-body del 91% grazie a cornici da 2.5 mm (presumibilmente sui lati), è un panoramico (20:9) pannello AMOLED da 6.44 pollici, con HDR10, inclusivo di un sottostante scanner per le impronte digitali. Il retro, inframmezzandola con un Flash LED, propone un semaforo verticale per la tripla fotocamera, da 64 (f/1.79, video 4K), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 2 (profondità, f/2.4). Sempre in tema di multimedialità, nel lato corto alto, è apprezzabile il foro per il jack da 3.5 mm cui collegare le cuffie cablate.

Il già visto octacore (2.0 GHz) Dimensity 720, in veste di MediaTek MT6853, realizzato a 7 nanometri e abbinato con la scheda grafica Mali G57 MC3, sfrutta 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di storage (UFS 2.1), espandibile, senza che siano previsti altri allestimenti mnemonici: la batteria, da 4.100 mAh, può essere caricata decisamente in modo rapido, facendo ricorso alla porta microUSB Type-C con supporto alla ricarica FlashCharge da 33W.

L’array di connettività del Vivo S7e è più che completo, col Dual SIM, il 4G VoLTE e il 5G (standalone e non), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), ed il modulo NFC per i pagamenti contactless, particolarmente ricercati in tempi di coronavirus. Per il sistema operativo risulta scelto ancora Android 10, sul quale è stato applicato il filtro implementante dell’interfaccia proprietaria Funtouch OS 10.5.