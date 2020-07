ViewPad 6 e ViewPad X6: ufficiali i tablet di Honor con processore Kirin 710A

Nel corso di un evento andato in onda a Pechino, dal quartier generale di Honor, il noto brand cinese, tramite il responsabile della divisione tablet e PC, Wang Yinfeng, ha presentato la nuova colorazione Titanium Silver per il tablet ViewPad V6 e una nuova coppia di tablet rappresentati dagli Honor ViewPad 6 e ViewPad X6, accomunati dall’adottare l’interfaccia MagicUI 3.1 a base Android 10, con in dote le classiche feature muti-windows e multi screen.

Honor ViewPad 6 (7.55 mm di spessore per 460 grammi di peso, nelle nuance Gray e Mint Green) contiene a 5 mm le cornici attorno al display LCD IPS da 10.1 pollici risoluto in FullHD+ (294 PPI) secondo un aspetto panoramico a 16:10, in tal modo beneficiato di uno screen-to-body dell’80.6%.

Ideale anche per prendere note e disegnare, grazie al supporto verso i 4.096 livelli di pressione della Magic Pencil, il nuovo tablet di Honor si trasforma agevolmente in notebook una volta collegato alla Honor Smart Bluetooth Keyboard, mettendo a disposizione la potenza di calcolo garantita dall‘octacore (2.0 GHz) Kirin 710A e dalla GPU Mali-G51 (con feature GPU Turbo 3), supportate da 5 configurazioni di RAM+storage, rispettivamente sostanziate in 3+32 (solo Wi-Fi, a 1.299 yuan o 162 euro), 4+64 (Wi-Fi, 1.399 yuan o 175 euro) 4+128 (Wi-Fi, 1.699 yuan o 212 euro), 4+64 (anche 4G, 1.599 yuan o 200 euro), e 4+128 GB (4G, 1.899 yuan o 238 euro).

In termini di multimedialità, Honor ViewPad 6 integra una selfiecamera da 2 ed una postcamera da 5 megapixel, oltre a speaker da 2.2 cc con ottimizzazioni software da parte degli Huawei Histen Sound Effects: la batteria, da 5.100 mAh, è caricabile via microUSB Type-C.

Versione minore del modello di cui sopra, di cui condivide le restanti specifiche (tra cui la batteria da 5.100 mAh, per ben 32 ore di chiamate se in versione 4G) ed alcune dimensioni (7.55 mm di spessore per 460 grammi), l’Honor ViewPad X6 (nell’unica palette Mint Green) esibisce un display HD+ (156 PPI) da 9.7 pollici esteso sul 75.6% della superficie disponibile, ed offre solo 3 differenti configurazioni mnemoniche, da 3+32 (Wi-Fi, 1.099 yuan o 137 euro), 3+32 (con anche il 4G, 1.199 yuan o 150 euro), e 4+64 GB (Wi-Fi,1.199 yuan o 150 euro).