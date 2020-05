Honor V6: ufficiale il tablet con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e connettività 5G

Oltre ai dispositivi per la domotica rientranti nell’ecosistema HiLink, ed al refresh dell’attuale laptop Honor MagicBook Pro 2020, il brand cinese low cost di Huawei, nel corso del suo ultimo evento streaming, si è cimentato anche nell’allestire un vero e proprio tablet da record, l’Honor V6, capace di unire nella stessa “mattonella smart”, per la prima volta, le connettività senza fili più recenti.

Honor V6 (154.9 x 245.2 x7.8 mm, per 480 grammi, nelle nuance Wizard of OZ, Magic Night Black, Titanium Sky Silver) si propone con un pannello LCD IPS da 10.4 pollici, risoluto in 2K (quindi a 2000 x 1200 pixel), con ottima densità d’immagine (225 PPI), e supporto alla stilo capacitiva Magic Pencil.

La webcam frontale, posta nella cornice alta orizzontale quando in assetto panoramico, arriva a 8 megapixel (fuoco fisso, f/2.2) mentre, sullo spallino alto di sinistra, quando in verticale, la fotocamera posteriore raggiunge i 14 megapixel (autofocus, f/1,8, Flash LED): lato audio, invece, è ascrivibile l’emissione di un output immersivo, grazie alla tecnologia proprietaria Histen 6.1 3D sound.

A dettare il ritmo delle elaborazioni, nel tablet Honor V6, è il processore octacore (2.58 GHz) Kirin 985che, abbinato a una GPU Mali-G77, porta in dote, oltre al modem per il 5G (opzionale), un co-processore d’immagine e due per l’intelligenza artificiale (NPU): la RAM tocca quota 6 GB, mentre lo storage, già espandibile sino a un massimo di 512 GB, parte da una pezzatura di 64 ed arriva a 128 GB di capienza.

L’array delle connettività del tablet Honor V6 comprende il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ax/6, ed una porta microUSB Type-C con la quale, assieme al trasferimento dati, praticare la ricarica rapida (22.5W) della batteria, da 7.250 mAh. Animato da Android 10, ma senza l’avallo per le Google Apps, il nuovo accessorio hi-tech di Honor arriverà in commercio tra poco meno di un mese, il 13 Giugno, a un prezzo ancora non pervenuto.