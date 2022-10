Umidigi F3 Pro: ufficiale lo smartphone medio-gamma per il 5G con Dimensity 700

Ascolta questo articolo

In pieno week-end, il brand cinese Umidigi, come annunciato sui suoi profili social, ha alzato nuovamente l’asticella qualitativa dei suoi smartphone, dando già un erede all’Umidigi F3 dello scorso Agosto attraverso il nuovo Umidigi F3 Pro (in vendita su Aliexpress al prezzo di 423,44 euro).

Redatto nei colori galaxy Blue, starry Black, e argento opaco, l’Umidigi d3 Pro ha uno chassis in plastica (168.3 x 76.6 x 8.75 mm per 190 grammi) con cornici abbastanza contenute (ma non sul mento), ma un notch a goccia, lo scanner per le impronte digitali di lato, il jack audio da 3.5 mm (con Radio FM) in alto per cuffie auricolari, un pulsante personalizzabile, e la microUSB Type-C. Il display del device è ottenuto con un pannello LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ secondo uno screen-to-body dell’89% e un aspect ratio a 20.6:9, con 401 PPI e soli 60 Hz di refresh rate (anche se il touch sampling sale almeno a 180 Hz).

La selfiecamera dell’Umidigi F3 Pro è da 16 megapixel (f/2.2, 76.3° di FOV, video a 1080p, sblocco facciale AI). Dietro, in una sezione squadrata sono disposti a triangolo i sensori della triplice fotocamera, che gira clip in 2K e supporta la modalità notturna: a costituirla sono un sensore per le macro da 2 megapixel (f2.4. 78.9 ° di FOV, macro a 2.5 cm) uno ultragrandangolare a 120° da 8 megapixel (f/2.2) e uno principale da 48 megapixel (obiettivo a sei elementi, sensore da 1/2” a f/1.8, 79.1 ° di FOV). Il Flash è a 4 LED, due dei quali posti in alto e altri due in basso rispetto a uno dei sensori fotografici.

Nell’Umidigi F3 Pro opera il processore octacore MediaTek MTK6833 Dimensity 700, con clock massimo a 2.2 GHz e GPU Arm Mali-G57 MC2 da massimo 955 MHz: la RAM, a doppio canale, di tipo LPDDR4X, arriva a 8 GB, contro i 256 GB dello storage UFS 2.1 espandibile via microSD (max 512 GB): l’insieme assicura una pronta apertura delle app e, accontentandosi di bassi preset grafici, anche di poter giocare a titoli famosi come Genshin Impact.

Dotato di Dual SIM ibrido per il 5G (su ambedue le schedine), di Wi-Fi ac dual band, di GPS (Glonass, Galileo, Beidou), di Bluetooth 5.1, e dell’NFC per i pagamenti contactless, l’Umidigi F3 Pro monta una batteria da 6.150mAh a carica rapida a 18W ed è animato dal sistema operativo Android 12.