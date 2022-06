Umidigi C1 e G1: ufficiali gli entry level con Android 12 sotto gli 80 euro

Ascolta questo articolo

A un mese di distanza dal varo del suo ultimo battery phone, il marchio cinese Umidigi ha annunciato gli smartphone entry level C1 e G1, praticamente uguali a parte le differenze dimensionali e nelle colorazioni, già disponibili all’acquisto presso Aliexpress al prezzo di 155.13 euro (scontati a circa 76.09 euro dal 27 Giugno al 1° Luglio).

Umidigi C1 (164.16 x 76.44 x 8.75 mm per 192 grammi, nei colori nero stellato, argento opaco e blu Hawaii) e G1 (164.06 x 75.89 x 8.75 mm per 195 grammi, nei colori nero stellato, Sunglow Gold e blu galassia) impiegano un display LCD da 6.52 pollici “full-screen” (cornici ottimizzate), risoluto in HD+ (1600 x 720 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con 269 PPI e 60 Hz di refresh rate.

La selfiecamera, nel notch a goccia, è da 5 megapixel (f/2.2, Beauty AI, timer per il selfie) e supporta il face unlock, oltre ai video sino al FullHD@30fps. Il retro somiglia al modello visto a fine Maggio, con un bumper vagamente ottagonale che ingloba, assieme al Flash LED, i sensori della dual camera, formati da un 13 megapixel principale (f/2.2, HDR, panorama, filtri in tempo reale, foto notturne stabilizzate, video sino al FullHD@30fps) e da uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, sono presenti il mini-jack da 3.5 mm, il microfono e lo speaker mono.

Il processore quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT6739, in tandem con la GPU PowerVR GE8300 (800 MHz), sfrutta l’assetto mnemonico che, negli Umidigi C1 e G1 è da 2 GB per la RAM (LPDDR3) e da 32 GB per lo storage (eMMC 5.1), espandibile via microSD (rinunciando alla seconda SIM) sino a 256 GB.

Negli Umidigi C1 e G1, la batteria è da 5.120 mAh, caricabile a 10W passando per la microUSB Type-C (OTG): sul piano delle connessioni, oltre al 4G, al GPS (Beidou, Galileo, Glonass), figurano il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi ac dual band. A occuparsi di coordinare il tutto è il firmware di bordo, in veste di Android 12 in Go Edition.