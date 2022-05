Umidigi Power 7 Max: ufficiale il battery phone con buon comparto fotografico

Ascolta questo articolo

Al culmine di una serie di anticipazioni disseminate ad hoc dal brand, il marchio cinese Umidigi ha ufficializzato l’esordio sul mercato del suo nuovo battery phone, l’Umidigi Power 7 Max, in vendita nelle colorazioni Matte Silver, Hawaii Blue, Sunglow Gold, Starry Black e Galaxy Blue (sebbene il sito aziendale indichi solo Reed Gray, Atlantic Blue, Sunbeam Gold) a partire da 203 euro su Aliexpress.

Umidigi Power 7 Max (75,68 x 168 x 8,7 mm, 207 grammi) integra un display LCD IPS da 6.7 pollici risoluto in HD+ (720×1650 pixel, 269 PPI) con un refresh rate di 60 Hz, secondo un aspect ratio a 20:9. Il notch a goccia d’acqua è la scelta stilistica preferita per collocarvi la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.2, senza autofocus o Flash, con AI Face Unlock): sul lato destro, nel pulsante di accensione, si trova lo scanner per le impronte digitali mentre, a sinistra, è collocato un tasto personalizzabile.

Dietro, un bumper ottagonale arrotondato ospita una triplice fotocamera coadiuvata dal Flash dual LED: a comporla concorrono un sensore principale da 48 megapixel (autofocus, f/1.8, 1/2”, angolo visuale di 78°, HDR, panorama, modalità notturna stabilizzata, video a 1080p@30fps), uno ultragrandangolare (120°, correzione della distorsione) da 8 megapixel (f/2.2), e un sensore per le macro (a 2.5 cm) da 5 megapixel (f/2.4, angolo visuale di 80°).

Nell’Umidigi Power 7 Max, il processore octacore (1.8 GHz) Unisoc T610, formato da 2 core prestanti Cortex-A75 e da 6 core Cortex-A55, è abbinato alla GPU PowerVR GE8300: la RAM, LPDDR4X, ammonta a 6 GB, mentre lo storage, eMMC 5.1, si sostanzia in 128 GB, espandibili via microSD di altri 256 GB, anche se ciò priverebbe il device della possibilità di usare una seconda SIM. Sul versante audio, vi è la Radio FM usabile anche senza gli auricolari (collegabili via mini-jack da 3.5 mm).

Predisposto per il 4G, animato da Android 11, l’Umidigi Power 7 Max è provvisto di connettività quali il GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac dual band (direct, display), il Bluetooth 5.0, l’NFC (per Google Pay), la microUSB Type-C (OTG): la batteria è da 10.000 mAh, ed è caricabile rapidamente a 18W.