Umidigi A9 Pro: in arrivo il low cost con quadcam e termometro anti Covid

Mutuando una specifica molto singolare presentata sul modello A7S, il brand cinese Umidigi ha presentato un nuovo smartphone di fascia media, l’Umidigi A9 Pro che, erede dell’Umidigi A7 Pro dello scorso Maggio, introduce una funzionalità molto utile in tempo di epidemia da coronavirus.

Umidigi A9 Pro, previsto per l’esordio sul mercato a partire dal 16 Ottobre (su Aliexpress), presenta uno chassis (158,7 × 74,9 × 8,6 mm, per 213 grammi) frontalmente rivestito da un vetro 2.5D, con un frame metallico lungo il perimetro, e una coverback che, comprensiva anche di un sensore per le impronte digitali al centro, è impreziosita dalle vivaci colorazioni Onyx Black e Forest Green. Da segnalare che, lungo il lato sinistro, è presente un pulsantino programmabile mentre, a destra, campeggia lo slot a 3 posti, per due SIM e una microSD (+ 256 GB).

Il frontale, con notch a goccia per la selfiecamera da 24 megapixel, dedica il resto dello spazio al display FullHD+ da 6.3 pollici, con rapporto panoramico a 19.5:9: voltato, il bumper posteriore custodisce una quadcamera a L, con un sensore da 5 (macro), uno da 16 (ultragrandangolo a 120°), uno da 48 (principale, Sony, pixel binning, f/1.79, 5 lenti, Flash LED), ed uno da 5 (profondità), accompagnati da un modulo a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura, inquadrando il polso o il volto del destinatario.

Il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio P60 e la GPU ARM Mali G72 MP3, in dotazione allo smartphone Android 10 based Umidigi A9 Pro, si avvalgono, in termini mnemonici di RAM (di tipo LPDDR4X) e storage (UFS 2.1, come accennato espandibile), di 4+64 (combinazione prezzata a 119,99 dollari, circa 108 euro) e 6+128 GB (allestimento listato a 139,99 dollari, pressappoco 126 euro).

Anche il resto della scheda tecnica, energizzata a dovere dalla batteria da 4.150 mAh con carica rapida a 10W, palesa un livello medio, con le connettività comprensive di Dual SIM con 4G globale, di Bluetooth 4.2, di GPS (Glonass/Galileo), Wi-Fi, di jack da 3.5 mm, e di USB Type-C.