Umidigi A7 Pro: ufficiale l’entry level elegante ed equilibrato

A un mese di distanza dal varo del medio-gamma S5 Pro, il brand cinese Umidigi ha annunciato il suo degno apripista, rappresentato dallo smartphone entry level Umidigi A7 Pro, dotato di una quadcamera posteriore, e del supporto software garantito da Android 10.

Umidigi A7 Pro ha uno chassis metallico (158.7 x 74.9 x 8.5 mm, per 212 grammi) con un retro che, realizzato in vetro leggermente curvo 2.5D, adotta la placcatura ottica per cadenzarsi nelle nuance Cosmic Black e Ocean Blue. Frontalmente, è presente un sottile (in-cell) pannello LTPS da 6.3 pollici, con risoluzione FullHD+ redatta secondo l’aspetto panoramico a 19.5:9, idoneo a garantire sia un comfort nell’impugnatura che un’appagante area visuale: la selfiecamera, prevista in un notch a goccia, arriva a 16 megapixel (Samsung S5K3P3, f/2.0, AI Beauty, Face Unlock, Selfie countdown).

Presente in basso una microUSB Type-C (con OTG), il retro offre spazio sufficiente per un leggero incavo centrale, sede dello scanner biometrico per le impronte digitali, e per la quadrupla fotocamera di sinistra: quest’ultima, in un rettangolo che circonda anche il Flash dual LED, si sostanzia in un sensore da 16 (principale, 6 lenti, f/1.8, riconoscimento AI delle scene, modalità notturna, HDR, modalità panorama, abbellimento AI, filtri in tempo reale, video a 1080p@30fps), seguito da un ultragrandangolo (120°, con correzione della distorsione) ancora da 16, da un macro (a 2 cm) da 5, e da un modulo da 5 megapixel per la profondità.

Gli otto core (1.5 GHz) del processore Helio P23 di scuola MediaTek e la GPU Mali G71 MP2 di ARM sfruttano 4 GB di RAM (LPDDR4X), con 64 (144.04 euro) o 128 GB (172.85 euro) di storage (eMMC 5.1, ampliabili di altri 256) messi a disposizione di app, file e sistema operativo.

Provvisto di connettività quali 4G cat.6, Dual SIM puro (grazie al carrellino per 2 schedine telefoniche e una microSD), Bluetooth 4.0, Wi-Fi n dual band (direct), GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), jack da 3.5 mm, l’Umidigi A7 Pro (in vendita dal 26 Maggio su Aliexpress in occasione del Fan Festival Umidigi) integra una batteria da 4.150 mAh, caricabile rapidamente (10W).