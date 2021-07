Umidigi A11: nuovo medio-gamma elegante in tandem con gli AirBuds U

Apprezzata per i suoi smartphone low cost, la cinese Umidigi ha annunciato un nuovo device telefonico di fascia media, l’Umidigi A11 che, erede del modello A9, migliora notevolmente il design, le specifiche tecniche, facendosi gestire direttamente da una versione quasi stock di Android 11.

Umidigi A11 adotta un vetro opaco AG con funzione antigraffio, anti-impronte, e anti-rifesso mentre i bordi laterali, piatti in stile Apple, sono metallici: su quello corto alto vi è l’emettitore d’infrarossi per il termometro di 2a generazione, mentre a destra è stato spostato lo scanner per le impronte digitali. Il frontale usa un notch per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.2), capace di abbellire le foto via AI, di effettuare il conto alla rovescia prima di un selfie, e di rilevare/riconoscere i volti, e si completa col display, un pannello LCD IPS da 6.53 pollici, risoluto in HD+.

Il retro, nelle colorazioni Frost Grey e Mist Blue, a sinistra assume quasi lo stesso layout del predecessore: la fotocamera è tripla, da 16 (6 lenti, f/2.0, modalità panorama, modalità notturna, filtri in tempo reale, HDR, video FullHD), 8 (ultragrandangolo da 120°, f/2.2), 5 (macro da 2.5 cm, f/2.4) megapixel, ma viene posta sopra lo slogan “Beyond Dreams” (oltre i sogni).

Il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G25 e la GPU IMG PowerVR GE8320 sfruttano 3 o 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di storage eMMC 5.1, per altro espandibile ricorrendo a una microSD (+ 256 GB), che non ruba spazio alle due SIM predisposte per il 4G. Ancora in termini di connettività, vi è il GPS (Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, ed il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Sul versante dell’autonomia, Umidigi A11 integra una batteria da 5.150 mAh, caricabile a 10W. Attualmente, è possibile comprare l’Umidigi A11 su Aliexpress al prezzo di 98,97 euro per la versione da 3+64 GB, a 118,76 euro per quella da 4+128 GB, con il listino di 134,60 euro che dà diritto anche a un paio di auricolari senza fili AirBuds U (driver da 13 mm, controlli touch, Bluetooth 5.1, impermeabilità IPX5, equalizzatore software) di color bianco (solitamente venduti a parte, per 26,32 euro, anche nelle nuance nero e rosso).