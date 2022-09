Ulefone Power Armor X11 Pro: ufficiale il rugged phone entry level con maxi batteria

Ascolta questo articolo

In attesa di lanciare lo smartphone “più rumoroso al mondo”, il brand cinese Ulefone – a poco più di un mese dal varo dell’ultimo modello X – ha annunciato, nella medesima serie, il nuovo smartphone corazzato Ulefone Power Armor X11 Pro.

Che l’Ulefone Power Armor X11 Pro sia rugged, non si presta a dubbi, visto che il costruttore lo ha attrezzato con le principali certificazioni di impermeabilità (IP68 / IP69K) e lo ha sottoposto a varie prove (resistenza ad acidi, radiazioni solari, umidità, etc) per superare i test di resistenza militare MIL-STD-810G. Lo chassis (12173,4 x 83,35 x 18,3 mm per 405 grammi), poi, ha gli angoli tagliati, per una forma sagomata riprodotta in piccolo anche nel bumper fotografico sul retroscocca.

Il display ha cornici evidenti: in alto, quella superiore ospita la capsula auricolare, il LED di notifica, il sensore di prossimità e luminosità, e la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2): il display è un pannello LCD IPS da 5.45 pollici (77 cm²), risoluto in HD+ (1440 x 720 pixel), con 295 come pixel per pollice quanto a densità di pixel. Posteriormente, ove le cose migliorano anche sul piano del design, vi è una “dual camera” AI based, in cui il sensore principale, da 16 megapixel, formato da un ISOCELL S5K2P7 (f/1.8, angolo visuale a 78°, dimensione dei pixel a 1.12 micrometri) varato da Samsung nel 2016, coopera con un sensore secondario basico (se non finto).

Per il processore, entra in gioco il SoC octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G25 realizzato a 12 nanometri, al cui servizio sono messi 4 GB di RAM: lo storage, da 64 GB, beneficia dell’espansione via microSD, grazie a uno slot separato inserito nel carrellino per le due SIM 4G, posto a sinistra, sopra un pulsante arancione programmabile per lanciare torcia, app usate di frequenze, o uno dei classici strumenti per l’outdoor (bussola walkie talkie, etc). La batteria, da ben 8.150 mAh, si carica lentamente, a 10W.

Provvisto delle connettività microUSB Type-C 2.0, Bluetooth 5.x, Wi-Fi dual-band, GPS (Beidou, Galileo, Glonass), l’Ulefone Armor X11 Pro non si fa mancare il jack audio e, in più, beneficia pure dell’NFC per i pagamenti contactless: peccato manchi di uno scanner per le impronte digitali. Animato da Android 12, è in vendita su Aliexpress dal 19 Settembre a 129.99 dollari (quasi 130 euro), con un coupon risparmio di 10 dollari.