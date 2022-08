Ulefone Armor X6 Pro: ufficiale lo smartphone corazzato entry level

Ascolta questo articolo

Dopo la presentazione dell’Armor 15, il brand cinese Ulefone ha messo in campo anche un altro telefono corazzato, l’Ulefone Armor X6 Pro, erede di un modello del 2019, primo device della serie Armor X con Android 12.

Il nuovo Ulefone Armor X6 Pro ha un telaio (150 x 78,9 x 14,4 millimetri per 227 grammi) impermeabile secondo gli standard IP68/69K (come evidenziato sul mento), resistente alle condizioni estreme (MIL-ST-810G), rinforzato agli angoli per proteggere i componenti in caso di caduta. Il display è un LCD IPS da 5 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1.280 pixel). In alto la spessa fronte ospita un sensore da 5 megapixel, l’OmniVision OV5670 da f/2.2 di apertura, con Face ID per la sicurezza.

Dietro, al centro, con un Flash Dual LED alla sua sinistra, si trova un sensore mono Sony IMX214 (f/2.2) da 13 megapixel (video sino a 1080P@30fps). Sul piano audio vi è il mini-jack da 3.5 mm con radio FM che non va a impattare sul traffico dati, gestito da un Dual SIM con 4G/LTE VoLTE.

Il merito di tale connessione, nell’Ulefone Armor X6 Pro va al processore quadcore (2.0 GHz) MediaTek Helio A22, con GPU IMG GE8300, sostenuto da 4 GB per la RAM: lo storage è da 32 megapixel, e può essere espanso ricorrendo a una microSD. A garantire invece un’autonomia pari a 430 ore di stand-by o a 13 ore di conversazione telefonica, è la batteria, da 4.000 mAh, caricabile tutt’altro che rapidamente, a 5W, via microUSB.

Le connessioni dell’Ulefone Armor X6 Pro prevedono anche l’NFC per i pagamenti contactless via Google Wallet, il GPS (Galileo, Galileo, Beidou) il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac dual band: normalmente prezzato a 139.99 dollari, attualmente il device è in promo lancio a 119.99 dollari (circa 117 euro) nelle colorazioni nero o arancione.