Ulefone Note 13P: ufficiale con maxi batteria, NFC e FullHD

A oltre 4 mesi dal varo de Note 12P, il brand cinese Ulefone ha annunciato il suo successore, rappresentato dall’Ulefone Note 13P, animato da Android 11 e reso disponibile (al prezzo lancio di 169.99 dollari, con sconto di 30 dollari sul prezzo pieno) nelle colorazioni Mystery Blue e Starry Black.

Ulefone Note 13P (162.3 x 75.7 x 9.85 mm, per 198.5 grammi) ha un display forato al centro in alto, con cornici contenute ai lati e più evidenti in basso nel mento: i frame laterali sono curvi, con i pulsanti, compresi quello d’accensione che fa da rapido (0.1 secondi per lo sblocco, con memorizzazione di 5 impronte) scanner per le impronte, posti a destra. Nel retro, un modulo ellissoidale a sinistra ingloba una dual camera, col Flash esternalizzato alla sua destra e, nella restante superficie del retroscocca, il logo Ulefone in bella evidenza.

A livello imaging, Ulefone Note 13 Pro integra un display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in FullHD+ (405 PPI) secondo un aspect ratio a 20:9, con 60 Hz di refresh rate e trattamento oleofobico: la selfiecamera arriva a 16 megapixel (Sony IMX481, f/2.2, selfie timer, Anti flicker, modalità specchio, ritratto, Brand watermark. HDR, e face unlock).

Voltato, la dual camera propone un sensore principale, ben evidenziato, da 20 megapixel (Sony IMX350, f/1.8, 81°, obiettivo 6P, night e pro mode, panorama, slow-motion, time-lapse, scansione HDR dei documenti, raffica, informazioni sul luogo, riconoscimento AI delle scene, video sino al 1080p@30fps) e uno per le macro da 2 megapixel (f/2.8, 75°). Lato audio, risulta presente il mini-jack da 3.5 mm.

Il processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 di Mediatek, con GPU IMG PowerVR GE8320 da 680 MHz massimi, è accompagnato nel multi-tasking da 4 GB di RAM mentre lo storage, per i file, le app e il sistema operativo, è da 64 GB, ma è espandibile di 1 TB max via slot per le microSD. Sul piano energetico, la carica vien fornita a tutta la componentistica, comprese le connettività (Dual SIM, GPS con Beidou/Glonass/Galileo, 4G VoLTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 LE, NFC con Google Pay per acquisti contactless e pagamento dei biglietti dei trasporti) dalla batteria, da 5.180 mAh, caricabile via Type-C a 10W e in grado di assicurare 282 ore di stand-by e 28 ore di telefonate.