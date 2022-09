Ulefone definisce il nuovo smartphone Power Armor 16 Pro il più rumoroso al mondo

Ascolta questo articolo

Non c’è dubbio che Xiaomi con il 12 Ultra abbia ispirato tutti coloro che vogliano realizzare smartphone con un maxi oblò centrale molto pronunciato: a questo giro ci ha provato anche il brand cinese Ulefone, anche se, tramite il Power Armor 16 Pro, con una soluzione che originale è dir poco.

Il nuovo device, infatti, sul retro ha un maxi elemento circolare che, però, non è un sensore, ma la griglia di un altoparlante, tale da fare di questo il telefono più rumoroso al mondo visto che, a detta del costruttore, può emettere un suono Hi-Fi da ben 122 dB (decibel), in sostanza capace persino di battere uno speaker dedicato come il JBL Charge 5. Super audio a parte, l’Ulefone Power Armor 16 Pro (173,4 x 83,35 x 18,3mm. 405g) è il classico telefono corazzato, provvisto delle certificazioni IP68/69K per l’impermeabilità e MIL-STD-810H per quel che riguarda il superamento di prove molto dure in ambienti anche estremi, come dimostrato anche dalla presenza, a sinistra, di un connettore magnetico per gli accessori e da un pulsante arancione programmabile.

Il display dell’Ulefone Power Armor 16 Pro è un pannello LCD IPS da 5,93 pollici risoluto a 1440 x 720 pixel (HD+), sormontato da una selfiecamera da 8 megapixel: dietro, nel maxi oblò dello speaker, alle ore 10 è posizionato, assieme al Flash LED, un sensore fotografico Samsung Isocell S5K2P7 da 16 megapixel (f/1.8).

Nella sezione nevralgica, l’Ulefone Power Armor 16 Pro annovera il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G25, con GPU PowerVR GE8320 da 650 MHz, che nell’allestimento previsto sfrutta 4 GB di RAM e impiega 64 GB di storage, bastevoli a ospitare Android 12, mentre l’energia viene abbondantemente elargita da una batteria monstre da 9.600 mAh, provvista della carica rapida a 18w tramite la porticina microUSB Type-C.

Quest’ultima è presente tra le connettività assieme al Wi-Fi, al GPS, e al Bluetooth 5.x: al momento, non sono noti i dati relativi al lancio, come giorno e prezzo che, però, il costruttore ha misteriosamente previsto tra 109,99 e 199,99 dollari.