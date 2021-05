Ulefone Armor 8 Pro: ufficiale il nuovo rugged phone, con Android 11

A 8 mesi di distanza circa dal precedente modello, Ulefone ha annunciato l’arrivo del nuovo rugged phone Ulefone Armor 8 Pro che, rispetto al modello base, introduce alcune piccole migliorie che ne giustificano il leggero aumento di prezzo, comunque molto accessibile, stante il pre-order del device, sino al 17 Maggio su Bangood, al prezzo di 139.8 euro.

Allestito nelle colorazioni rosso, arancione e nero, l’Ulefone Armor 8 Pro (166 x 81.8 x 15 mm, per 282 grammi) gode delle certificazioni IP68/IP69K per l’impermeabilità da polveri ed acqua (anche spruzzata ad alte temperature o pressioni), e della certificazione MIL-STD-810G (vs cadute da 1.2 metri, urti, sbalzi termici, ambienti acidi e salini, etc): ipso facto, il device è decisamente adatto alle avventure outdoor, a chi cerca device indistruttibili, o a chi lavora in cantieri e ambienti simili.

Frontalmente, il display è formato da un pannello LCD IPS da 6.1 pollici, la cui risoluzione non va oltre l’HD+: il notch waterdrop in alto è l’escamotage scelto per includervi una selfiecamera, con face unlock, da 8 megapixel (f/2.2): di lato è presente da una parte lo scanner per le impronte digitali e, dall’altra, un pulsante programmabile anche per la funzione di comunicazione walkie talkie. Dietro, al centro, una sorta di gagliardetto centrale ospita una tripla fotocamera.

Quest’ultima, nell’Ulefone Armor 8 Pro, è formata da un sensore principale da 16 (f/1.8, touch focus, video a 1080p), da uno per le macro da 5 (f/2.4), e da uno per la profondità da 2 megapixel.

Tra frontale e coverback, la scheda tecnica interna mette a disposizione del rugged phone Armor 8 Pro di Ulefone il processore octacore (2 GHz), realizzato da Mediatek a 12 nanometri, Helio P60 (MT6771), munito di GPU Mali G72 MP3: la RAM, da 6 GB, fa coppia con uno storage da 128 GB, espandibile sino a 1 TB via microSD. Provvisto di Dual SIM, 4G Dual VoLTE, GPS (Glonass, Galileo), Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 4.2, mini jack da 3.5 mm con Radio FM, NFC (per Google Pay), è via Type-C che il device carica, rapidamente a 15W, la maxi batteria che, dotata di 5.580 mAh, può agevolmente coprire le due giornate di uso medio, anche in ragione delle funzioni di risparmio energetico del sistema operativo, Android 11.