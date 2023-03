Ulefone Armor 20WT: ufficiale il rugged phone con maxi batteria e antenna walkie talkie

Ulefone non è nuovo nel tentare di distinguersi nel panorama degli smartphone corazzati con modelli originali, basti pensare al modello dello scorso Agosto, con auricolari tws integrati. A questo giro, il marchio cinese ha annunciato il nuovo Ulefone Armor 20WT che presenta un’antenna svitabile per la funzione walkie talkie, come nel rivale Blackview BV9500 Pro del lontano 2018.

Il nuovo Ulefone Armor 20WT (164,8 x 79,2 x 18,15 mm per 381 grammi) ha una scocca in metallo di color grigio, abbracciato da un’armatura elegante in carbonio. Le corazzature e i paraurti gli permettono di reggere a cadute da 1.5 metri, meritando la certificazione MIL-STD-810, mentre le guarnizioni gli meritano le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K, tal che il dispositivo funziona dopo mezzora di immersione a 1.5 metri in acqua.

Frontalmente, c’è un vetro Gorilla Glass su cui è pre-applicata una pellicola: in confezione ve n’è una in vetro temperato. Il look presenta una spessa cornice anche in alto, ove vi è il LED a 3 colori per le notifiche, il sensore di luminosità, la capsula auricolare, e la fotocamera anteriore Sony IMX481 (f/2.2) da 16 megapixel. Sotto, c’è un display LCD IPS da 5,65 pollici, con 60 Hz di refresh rate, una risoluzione di 2160 x 1080 pixel, una densità di pixel per pollice di 424 PPI, e un rapporto d’aspetto a 18:9. A destra, vi è il pulsante di accensione e lo scanner per le impronte digitali, distinti, mentre a sinistra vi è il bilanciere del volume e, sotto, il pulsante Pish to Talk, o PTT.

Quest’ultimo interagisce con l’antenna svitabile posta in alto. Tale antenna supporta 136 canali e copre una banda di frequenze di 400 e 480 MHz: la potenza di trasmissione, misurata in 1 e 2 Watt, in genere copre una distanza di 10 chilometri, che scendono a 500 metri nelle aree urbane densamente edificate. Sempre con la funzione di walkie talkie interagiscono i due altoparlanti frontali, da 1 watt, accreditati di una potenza pari a 97 decibel.

Sul lato basso vi è la porta microUSB 2.0 Type-C. Dietro, la parte bassa nasconde il modulo NFT anche per i pagamenti contactless mentre, in alto, spunta una fotocamera mono, in veste di sensore Samsung JN1 (f/1.8) da 50 megapixel, non troppo performante nelle foto con bassa luce ambientale.

Come chipset, Ulefone Armor 20WT usa l’octacore a 6 nanometri Helio G99 di MediaTek, con 2.2 GHz di clock massimo, affiancato da una GPU Mali-G57: la RAM, da 12 GB, si espande virtualmente di altri 8 GB massimi, mentre lo storage, da 256 GB, via microSD, può guadagnare sino a 2 TB di archiviazione ulteriore. La batteria, valevole per diversi giorni di autonomia, ammonta a 10.850 mAh a si carica abbastanza velocemente a 33W.

Per le restanti connettività, Ulefone Armor 20WT annovera il 4G, il Dual SIM puro (lo slot è a 3 posti), il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2 e il GPS (GLONASS, Beidou e Galileo). Il sistema operativo, però, è ancora Android 12. Spedito dalla Cina, il device sarà in vendita promozionalmente dal 20 al 26 Marzo, nello store ufficiale su Aliexpress, al prezzo di 285 dollari, pari a pressappoco 267 euro.