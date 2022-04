Ufficiali lo smartphone Xiaomi Civi 1S e l’hub Xiaomi Smart Display 10

Nel corso di un evento dedicato alla stampa, Xiaomi ha presentato l’atteso smartphone Xiaomi Civi 1S, erede del modello dello scorso anno, assieme a un prodotto che espande il suo portafoglio di dispositivi smart, rappresentato dallo Xiaomi Smart Display 10.

Xiaomi Civi 1S ha uno chassis in metallo sottile e leggero (158,34 x 71,5 x 6,98 mm, per 166 grammi) con un retro in vetro opaco satinato declinato secondo 4 colorazioni sfumate (Miracle Sunshine, Shiny Black, Light Blue, Pounding Powder), con trama diamantata. Il frontale, dietro un vetro 2.5D leggermente curvo ai bordi, con protezione Gorilla Glass 5, è un AMOLED con scanner sottostante, da 6.55 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, 950 nits di luminosità, supporto al Dolby Vision e HDR10+.

La selfiecamera (Sony IMX616) nel foro in alto al centro è da 32 megapixel (con autofocus, Cyberfocus per il tracciamento dell’occhio, con le funzionalità di abbellimento Native Beauty Portrait e Natural Beauty for Boys, e un’avanzata modalità Ritratto 2.0. Il retro dispone a triangolo una tripla fotocamera, da 64 (principale, f/1.79), 8 (ultragrandangolo da 120°, f/2.2), 2 (macro, f/24). L’audio fa affidamento su due speaker stereo con Dolby Atmos, ma fa a meno del jackino da 3.5 mm.

A livello elaborativo, per il processore si è optato per l’overcloccato (2.5 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G abbinato alla scheda grafica Adreno 642L, negli allestimenti di RAM (LPDDR4X) e storage (UFS 2.2, non espandibile) da 8+128 GB (2.299 yuan, 327 euro), 8+256 GB (2.599 yuan, 369 euro), 12+256 GB (2.899 yuan, 412 euro). Presente una batteria da 4.500 mAh caricata rapidamente a 55W via Type-C 2.0, il resto della scheda hardware dello Xiaomi Civi 1S prevede il 4G VoLTE, il Dual SIM, il 5G standalone e non, il Bluetooth 5.2 LE, il Wi-Fi 6, il GPS, gli infrarossi, e l’NFC. Sotto l’interfaccia MIUI 13, il sistema operativo è Android 12.

Come noto, Xiaomi ha un’ampia serie di dispositivi per la domotica, tra cui anche lavatrici, aspirapolveri e lampadine smart usualmente gestibili anche via app per smartphone Xiaomi Home. Col fine di gestire tutto ciò (e molto altro) mediante un hub ad hoc, il costruttore cinese ha presentato lo Xiaomi Smart Display 10. Quest’ultimo ha una struttura tutta in metallo, tranne la griglia in tessuto che cela gli altoparlanti stereo: il retro propone uno stand che consente le inclinazioni da 90 e 120° mentre, davanti, oltre al display, da 10.1 pollici risoluto in HD, vi è una webcam da 5 megapixel, con ultragrandangolo a 11° per riprender in videochiamata più persone, con la sicurezza curata mediante un apposito chip e uno slider fisico.

Compatibile con l’assistente vocale XiaoAi, lo Xiaomi Smart Display 10, grazie al riconoscimento del volto, può caricare un apposita modalità per i bambini, con tanto di applicazioni educative: dopo i pre-ordini appena partiti, al prezzo di 949 yuan (169 euro), il dispositivo sarà effettivamente disponibile in vendita dal prossimo 29 Aprile.