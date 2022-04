Ufficiali i top gamma Oppo K10 e K10 Pro adatti ai gamers

Dopo aver lanciato l’OnePlus Ace, la casa madre BBK Electronics ha tenuto un evento domenicale in Cina, col quale ha presentato due smartphone per conto del brand Oppo, tra cui l’Oppo K10 e l’Oppo K10 Pro, ambedue con l’interfaccia ColorOS 12.1 a ricoprire Android 12.

Oppo K10 (nero notte scuro e blu ghiaccio, 8.73 mm di spessore per 205 grammi) adotta un display LCD IPS da 6.59 pollici risoluto a 2412×1080 pixel, con un refresh rate dinamico (6 livelli) sino a 120 Hz e 240 Hz di touch sampling. Nel foro in alto a sinistra, si trova la selfiecamera, da 16 megapixel. Lungo il perimetro, a destra, è collocato lo scanner per le impronte digitali e, tra le dotazioni, non manca il mini-jack da 3.5 mm.

Nonostante un bumper esteso su tutta la larghezza, i sensori fotografici posteriori sono tutti allineati a sinistra. con un doppio anello per il sensore da 64 (principale, f/1.8) e per quello 8 MP (ultragrandangolo, f/2.2), con quello più piccolo in assetto triangolare, da 2 megapixel (profondità. f/2.4). Non mancano, in ottica multimediale, un motore lineare lungo l’asse X per le vibrazioni, e due speaker stereo con l’audio predisposto per l’Hi-Res (previsto che nell’emanazione Hi-Res Wireless Audio) e Dirac.

Nel segmento cruciale, opera il processore octacore Mediatek Dimensity 8000 Max, con 2.75 Ghz massimi e una GPU Mali-G610. Le memorie prevedono 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage UFS 3.1, che si combinano in 8+128 GB (1999 yuan) , 8+256 GB (2199 yuan) e 12+256 GB (2499 yuan). L’insieme ottiene una dissipazione del calore per un’area di 16.625 mm² grazie a un sistema a liquido Diamond VC. Volendo, è possibile aggiungere una clip da 18 W con ventola a 3 velocità, non troppo rumorosa (24 decibel).

Sul versante energetico, la batteria, da 5.000 mAh, si carica dell’80% in 29 minuti (e del tutto in 45 min) grazie alla ricarica rapida SuperVOOC da 67W mentre, in tema di connettività, spiccano il 5G, l’NFC, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2. Da segnalare la collaborazione con Razer, che ha portato le skin “Black Widow” e “Mercury” per la tastiera ed esclusivi effetti sonori (oltre a un miglior feedback per i click sullo schermo).

Oppo K10 Pro (nero titanio, blu chiaro, 8.6 mm di spessore per 196 grammi) opta. entro una cornice in plastica, per un display AMOLED (Samsung E4) da 6.62 pollici da 2400 × 1080 pixel, con 120 Hz di refresh rate e 1000 Hz di touch sampling istantaneo, e scanner biometrico sottostante. Dietro, sul retro in vetro AG, la tripla fotocamera, con anelli di protezione in acciaio inossidabile, prevede un sensore 50 (IMX766, principale, stabilizzazione ottica), uno da 8 (ultragrandangolo) da 8, e uno da 2 (macro). Lato multimedia, vanno annoverati anche due speaker stereo con Dolby e, in tema di vibrazioni, il motore lineare lungo l’asse X.

A motorizzare il K10 Pro opera il processore octacore Qualcomm Snapdragon 888, con la memoria RAM di tipo LPDDR5 e uno storage UFS 3.1, che si combinano negli assetti da 8+128 GB 2499 yuan), 8+256 GB (2799 yuan), e 12+256 GB (3199 yuan). Lo smaltimento del calore è affidato alla vapor chamber, anche qui con gel diamantato, con una superficie di 17933 mm².

La sezione energetica prevede la batteria da 5000 mAh, che con la carica rapida da 80W passa dallo a0 al 100% in 31 minuti, fornendo più che adeguate risorse energetiche al comparto connettività, in cui risaltano 5G, Wi-Fi 6, NFC, e Bluetooth 5.2.

Per l’occasione, il brand ha svelato in favore del primo smartphone, un cofanetto regalo che comprende la clip di raffreddamento, delle cuffie cablate, una carta VIP per il gioco Huantai, un pulsante di attivazione del gioco e, tra le altre cose, un cavo dati di ricarica super flash orizzontale. In favore del secondo device arriva un cofanetto “Shenyin Wushan Gift Box” con un’immagine fotoelettrica 3D del campo di battaglia del gioco e. tra le altre cose, uno stand per cellulare e un personaggio Fire Action in edizione limitata.