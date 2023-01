Ufficiali i rugged phone Ulefone Power Armor 18 e Power Armor 19

Ascolta questo articolo

Ulefone, brand cinese che spesso si cimenta un smartphone corazzati, ha presentato in un colpo solo due nuovi smartphone robusti animati da Android 12, gli Ulefone Power Armor 18 e 19, già in vendita globale su Amazon rispettivamente a 332,84 euro e 256,76 euro.

Ulefone Power Armor 18 (175,2 x 83,4 x 18,8 mm per 409 grammi) ha molti punti in comune col modello 18T, che però aveva una termocamera, qui sostituita da un sensore per la temperatura che fa da termometro per cose, persone e ambienti. Il device ha le classifiche certificazioni di impermeabilità (IP68, IP69K) e resistenza (MIL-STD-810H), predisponendosi agli impieghi nei contesti più difficili anche grazie al connettore uSmart, che permette di agganciarvi accessori come ad esempio l’endoscopio. Lo scanner per le impronte digitali è di lato, nel tasto di accensione.

Protetto da un vetro Gorilla Glass 5, Ulefone Power Armor 18 adotta un display LCD da 6,58 pollici, con 2.408 x 1.080 pixel di risoluzione, 120 Hz di refresh rate, 240 di touch sampling, usabile anche con i guanti. La fotocamera anteriore, posta in un notch a goccia, arriva a 32 megapixel (Samsung s5kgd1, f/2.0, pixel da 2,1 micrometri via pixel binning 9-in-1, 73.7° di FOV) mentre, dietro, uno scudo propone una tripla fotocamera, composta da un sensore principale a 108 megapixel (Samsung HM2, f/1.89 con immagine stabilizzata via AI. FOV a 82,3°, video sino a 1080p@30 fps), un super micro-obiettivo da 5 megapixel (Samsung s5k5e9, ingrandimenti 60x, f/3.0, FOV al 77°), e uno ultragrandangolare (118,8°) da 8 megapixel (f/2.2). La sezione audio annovera il mini-jack da 3.5 mm e la Radio FM senza cuffie.

Il chipset octacore (2,4 GHz) Dimensity 900, che porta in dote il 5G sub6, e la GPU ARM Mali-G68, è affiancato da 12 GB di RAM, espandibili virtualmente di altri 5 GB, e da uno storage da 256 GB, espandibile via microSD di max 2 TB. Provvisto delle connettività Wi-Fi 6, NFC per i pagamenti contactless e Google Pay, GPS (BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC) dual frequency, Bluetooth 5.x, via Type-C lo smartphone Ulefone Power Armor 18 carica la batteria (con chip anti sovraccarico e anti riscaldamento) da 9.600 mAh a 66 W via cavo (20% in 10 minuti) e a 15W in wireless. Risulta supportata anche la ricarica inversa wireless a 5W.

Ulefone Power Armor 19 (175.2 x 83.4 x 18.8 mm per 409 grammi) è un quasi gemello del Power 18. Ne condivide le medesime certificazioni, gli stessi display, assetto di memorie, fingerprint, batteria e velocità di ricarica, la presenza del connettore uSmart, il sensore per la temperatura e la tripla fotocamera posteriore. Essendo più economico, però, adotta un chipset solo per il 4G, ovvero il MediaTek Helio G99, e la fotocamera anteriore scende a 16 megapixel.