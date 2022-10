Ulefone: ufficiale il low cost Note 14, in arrivo i rugged Armor 17 Pro e 18T

Ascolta questo articolo

Ulefone, emergente brand cinese di telefonia mobile, ha annunciato un nuovo telefono low cost, l’Ulefone Note 14 (in vendita su Aliexpress), e prospettato l’arrivo di due nuovi rugged phone, gli Ulefone Armor 18T e Ulefone Armor 17 Pro (oggetto invece di un giveaway per averli in regalo, via landing page sul sito ufficiale ulefone.com/promotions/page-power-armor18t-armor17pro.html).

L’Ulefone Note 14 (164,8 x 76,0 x 8,95mm, 189 grammi) ha uno chassis con frame piatto e display piatto con waterdrop: dietro c’è un elegante lingottino arrotondato per la dual camera AI based. Abbandonando il lato estetico, il device ha un display LCD da 6,52″, risoluto a 720×1600, quindi i HD+, con 269 PPI, 16 milioni di colori e 60 Hz di refresh rate. In tema di sensori fotografici, quello anteriore è un Samsung S5K5E2 da 5 megapixel senza autofocus né flash LED. Vanno meglio le cose dietro visto che, accanto a un sensore per la profondità, vi è un sensore principale più potente, con una curiosa scelta.

Nel modello da 4 + 64 GB (237,99 dollari) vi è un sensore principale da 13 megapixel (Hynix Hi-1332) mentre nel modello da 3+16 GB (211,53 dollari) il sensore principale è da 8 megapixel (Sony IMX219).

Al timone di comando opera, con 2 GHz, il processore quadcore MediaTek Helio A22 con la GPU PowerVR GE8320: la batteria, da 4500 mAh, ovvero a 17,33 Wh, si carica davvero piano, a 5W via microUSB Type-C con OTG. Animato da Android 12, il device ha il 4G, il GPS (Glonass, BeiDou, Galileo), il Wi-Fi ed il Bluetooth 5.0.

In arrivo il 1° Novembre sono i due rugged phone. Certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G per resistenza e immunità ad acqua e polvere, l’Ulefone Armor 17 Pro dietro il vetro Gorilla Glass 5 mette un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ con 120 Hz di refresh rate. Il processore MediaTek Helio G99 è coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage. In attesa delle specifiche complete, la fotocamera principale è da 108 megapixel e fa compagni a una “telecamera per la visione notturna IR 2.0“. Sul piano energetico vi sarà la ricarica rapida a 66W e quella wireless mentre, come connettività, viene esibito il dual-SIM 4G: come OS, sarà eseguito Android 12.

Con le medesime certificazioni, e lo stesso display arriverà in coppia col primo device anche l’Ulefone Armor 18T. Qui opera il processore MediaTek Dimensity 900 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage: sul piano fotografico il sensore principale è ancora da 108 MP ed opera le registrazioni in 4K, mentre la selfiecamera arriva sino a 32 megapixel. Sempre con Android 12, questo telefono monterà una super batteria da 9.600 mAh con carica rapida a 66W e una porta uSmart cui collegare accessori come una fotocamera per la visione notturna o un endoscopio.