Ufficiali a sorpresa i Moto Edge S30 Champion Edition e Moto Edge X30 Under Screen

Forse per sottrarsi (intelligentemente) alla ressa di annunci hardware schedulati per la seconda metà di questa settimana, Lenovo ha anticipato l’evento, attribuito inizialmente al 17 Marzo, col quale – in data odierna – il direttore della divisione mobile di Lenovo, Chen Jin, ha presentato la versione Champion Edition del Moto Edge S30 e la Under Screen Edition del Moto X30.

Il Moto Edge S30 Champion Edition (in vendita in Cina dal 28 Marzo) condivide molto della scheda tecnica del modello già noto e, quindi, mette in campo un display LCD da 6.88 pollici con 144 Hz di refresh rate, sotto il quale si cela il processore Snapdragon 888+ coadiuvato dalla RAM di tipo LPDDR5 pari a 12 GB e dallo storage UFS 3.1 portato a 512 GB. La batteria, dimensionata a 5.000 mAh, trova la carica rapida a 33W. Sul retro, il modello in questione sfoggia una tripla fotocamera, con un sensore principale da 108 megapixel, uno ultragrandangolare da 13 ed uno per la profondità da 2 megapixel.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, per i primi acquirenti (early birds), all’insegna di un notevole primato (meno di 5 yuan per GB, o 0.73 cent di euro per GB) nel rapporto tra valuta e GB, il prezzo del prodotto sarà di 2.499 yuan (358 euro) e, in più, saranno scontati di 200 yuan (29 euro), i prezzi della versione classica del Moto Edge S30, che quindi costerà 1.599 yuan (299 euro) per 6+128 GB, 1.799 yuan (257 euro) per 8+128 GB, 1.999 yuan (286 euro) per 8+256 GB, 2.199 yuan (315 euro) per 12+256 GB.

Il Moto Edge X30 Under Screen, evoluzione (dal 30 Marzo) sempre di un modello già noto, propone un display con oscuramento CC, 120 Hz di refresh rate, 480 Hz di touch sampling, con copertura del 100% sullo spazio colore DCI-P3, e appunto selfiecamera sotto lo schermo, da 60 megapixel, migliorata nelle chat video ma anche – rispetto a tutti i concorrenti analoghi presenti sul mercato – nel riconoscimento facciale, con una maggior accuratezza ottenuta dai miglioramenti al relativo algoritmo.

Sul retro, si trova sempre una tripla fotocamera, con due sensori da 50 megapixel (quello principale, OV50A, da 1/1,55” con stabilizzazione ottica, capace di girare video in 4K@30fps, e uno secondario ultragrandangolare con f/2.2), e uno per l’effetto Bokeh, da 2 megapixel (f/2.4). Ai timoni di comando vi è sempre il nuovo octacore Snapdragon 8 Gen 1 mentre, in quota energia, la corposa batteria da 5.000 mAh riesce a caricarsi rapidamente del 50% in 13 minuti, procedendo con un charging speed da 68 W via Type-C. Il listino, in questo caso, menziona la configurazione da 12+256 GB come prezzata, per i primi acquirenti, a 3.499 yuan (501 euro).