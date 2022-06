TLC Stylus 5G: ufficiale lo smartphone economico con pennino

Ascolta questo articolo

TCL è senza dubbio uno dei brand con la miglior quota di mercato telefonico negli Stati Uniti, ove si colloca al 4° per vendite, davanti a OnePlus e Google, ma dietro Motorola (Lenovo): per tentare l’assalto al podio, il brand cinese ha appena annunciato uno smartphone accessibile con stilo, il TLC Stylus 5G (169.6 x 76.5 x 8.98 mm, per 213 grammi), destinato a competere con il Moto G Stylus (2022).

Il nuovo smartphone di TCL, appena messo in vendita negli USA dall’operatore T-Mobile nella colorazione Lunar Black al prezzo di 258 dollari, prevede. dietro un vetro leggermente curvo (2.5D), un display FullHD+ (1080p) da 6.81 pollici, con il 90.2% di screen-to-body, un rapporto panoramico a 20.5:9, un filtro per la luce blu, 60 Hz di refresh tate, e la tecnologia proprietaria NXTVISION (upscala in HDR i contenuti SDR, ad esempio per assicurare più contrasto e colori saturi durante i giochi). Il foro nel centro alto dello schermo ospita la selfiecamera, da 13 megapixel mentre. La stilo, simile a una matita per architetto, è passiva e capacitiva.

Di conseguenza non potrà essere usata nelle presentazioni o come otturatore remoto per le fotocamere del device. In compenso, tale accessorio può essere utilizzato per prendere appunti nell’app nell’app di Nebo per le note (solitamente venduta a 9.99 euro) o per scrivere formule nell’app di calcolo MyScript Calculator 2 (solitamente prezzata a 3.09 euro), beneficiando di un pacchetto di circa 13 euro di app preinstallate ad hoc.

Dietro, un “rigido” lingottino rettangolare infila verticalmente a semaforo i sensori della quadcamera, con un sensore principale da 50 megapixel (0.64 micrometri di pixel), uno da 5 megapixel per l’ultragrandangolo e due da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. Lato audio c’è il mini-jack da 3.5 mm, mentre la sicurezza vien affidata sia al fingerprint laterale (nel tasto di accensione) che al Face unlock bidimensionale.

È un processore Mediatek, l’octacore (2.2 GHz) Dimensity 700, che coopera nel TCL Stylus 5 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile via microSD (max 2 TB). La batteria, da 4.000 mAh, può essere caricata rapidamente (2 ore), via microUSB 2.0 Type-C, a 18W (in modo da erogare 15.3 ore in uso misto). Sul piano delle connettività, il TCL Stylus 5G punta forte sulla nuova connettività, supportata in forma sub-6Ghz, posta in compagnia di GPS, 4G VoLTE, Wi-Fi ac (display, direct, VoWiFi, hotspot sino a 10 dispositivi), NFC per i pagamenti, e Bluetooth 5.2: il sistema operativo è Android 12, a quanto pare con garantito un altro major update e due anni di aggiornamenti di sicurezza.