Tecno Spark 6 GO e Tecno Pova: nuovi smartphone Android 10 da Transsion Holdings

Sotto l’ombrello protettivo del gruppo cinese Transsion Holdings rientrano diversi brand, tra cui anche Infinix, che da poco ha sfoderato nuove smart tv e soundbar: attenzionando Tecno Mobile, invece, sono stati svelati due smartphone, tra cui il basico Tecno Spark 6 GO e il middle-range Tecno Pova.

Il device più economico (8.699 rupie, pari a 87 euro) della nuova coppia di smartphone Tecno Mobile, ovvero il Tecno Spark 6 GO (165,60 x 76,30 x 9,10 mm, per 193 grammi), ha un corpo in plastica in 3 colorazioni (Aqua Blue, Mystery White e Ice Jadeite). Il frontale conferma la natura low cost del prodotto con cornici non troppo ottimizzate (ma neanche eccessive) attorno al display panoramico (20:9) da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (262 PPI), parzialmente “scheggiato” in alto dal notch a V per la selfiecamera, da 8 megapixel. Il comparto fotografico si completa sul retro che, già popolato dallo scanner biometrico, propone verticalmente a sinistra i sensori della dual camera, da 13 + AI sensor.

A sospingere il nuovo arrivato, basato sull’interfaccia HIOS 6.2 (con Android 10), concorre il processore octacore (1.8 GHz) MediaTek Helio A25 supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, ampliabili via microSD di altri 512 GB. Completano il quadro tecnico del device il dual SIM, il 4G, il GPS, il Wi-Fi n, il jack da 3.5 mm, ed il Bluetooth 4.2.

Tecno Pova (171.2 x 77.6 x 9.4 mm, nelle nuance Dazzle Black, Speed ​​Purple e Magic Blue), disponibile a 9.999 rupie (circa 111 euro) per l’allestimento di RAM e storage (espandibile) da 4 + 64 GB ed a 11.999 rupie (sui 134 euro) per quello da 6+128 GB, ha un display LCD IPS da 6.8 pollici, con risoluzione HD+ (263 PPI), discreta luminosità di picco (480 nits), e aspect ratio panoramico a 20,5: 9.

La selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps) risulta collocata in un foro in alto a sinistra mentre, sul retro, un bumper rettangolare piuttosto imponente circoscrive una quadcamera con quad Flash LED, da 16 (principale, messa a fuoco fasica, f/1.9, video a 1440p/1080p@30fps), 2 (macro), 2 (profondità), AI sensor (in supporto ad es. della modellazione del corpo, della scansione dei documenti, di Google Lens, etc). Sempre sul retro trova posto uno scanner circolare per le impronte digitali.

L’octacore (2.0 GHz) Helio G80 e la GPU Mali-G52 MC2 risultano migliorati nelle prestazioni dal tool HyperEngine e dalle opzioni ottimizzanti (es. Game Assistant 2.0, Game Mode, Game space) portate in dote dall’interfaccia HiOS 7.0 basata su Android 10: spingendo al massimo le performance, il gamer potrà contare, in ogni caso, su un sistema di dissipazione del calore tramite un multistrato 3D di grafite e del gel termoconduttivo.

In termini ai autonomia, grazie alla porta microUSB 2.0 (OTG), è possibile caricare rapidamente, a 18W, la batteria da 6.000 mAh che, ipso facto, in soli 10 minuti di rabbocco energetico, recupera sino a 4 ore di conversazioni telefoniche, o 20 ore di playing musicale, fornendo adeguata energia all’assortimento di connettività (dual SIM, 4G, GPS con A-GPS, Beidou, Galilei, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 A2DP, jack da 3.5 mm).