Tecno Spark 5 Pro: smartphone entry level con 5.000 mAh e 5 fotocamere

A meno di due settimane dalla presentazione del modello base, la cinese Transsion Holdings torna ad occuparsi dello smartphone Tecno Spark 5, annunciandone (per 139 dollari, secondo DroidAfrica) la variante Pro, con un hardware certamente più performante, e con quadrupla fotocamera AI based sul retro.

Tecno Spark 5 Pro (164.7 x 6.3 x 8.75 mm, nelle palette Cloud White, Ice Jadeite, Seabed Blue e Spark Orange) ha un frontale con vetro 3D formato da un pannello HD+ da 6.6 pollici, con 480 nits di luminosità, esteso sul 90.2% della superficie, grazie alla scelta di alloggiare la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0) in un foro in alto a sinistra, con un Flash Dual LED nell’esile cornice superiore: secondo il costruttore, la fotocamera in oggetto dispone di un Face Unlock di seconda generazione, applica l’AI Beauty (es. modellamento del corpo) negli autoscatti ma anche nelle videochiamate, supporta un più nitido Portrait Bokeh Effect 2.0, e i selfie grandangolari per le foto di gruppo o quelli creativi con stickers in realtà aumentata (AR Shot).

Sul retro, in alto a sinistra, opera la quadrupla fotocamera con, incolonnati, i sensori da 16 (f/1.8, messa a fuoco fasica), 2 (macro), 2 (profondità), QVGA (a disposizione dell’intelligenza artificiale): in questo caso, oltre a Google Lens, le ottimizzazioni comprendono il riconoscimento delle (10) scene, l’AI HDR (es. per evitare la sovraesposizione), lo zoom digitale 8x, e l’effetto Bokeh. Sempre sulla coverback risulta implementato lo scanner per le impronte digitali.

Ad animare il Tecno Spark 5 Pro opera il processore a 8 core, Helio P22, abbinato a una scheda grafica PowerVR GE8320, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (eMMC 5.1), ampliabile via microSD sino a ulteriori 256 GB.

Corredato di connettività quali Dual SIM con 4G, GPS (A-GPS), Wi-Fi n, Bluetooth, jack da 3.5 mm con Radio FM, e microUSB per caricare la maxi batteria, da 5.000 mAh, il Tecno Spark 5 Pro adopera come sistema operativo Android 10, sotto interfaccia HiOS 6.0, con dark theme, Social Turbo (hub con varie feature, come il Flash che si accende all’arrivo di una telefonata su WhatsApp, del quale possono essere salvati gli status attuali), e GIF Expressions (una sorta di memoji).