Tecno Spark 5 e Spark 5 Air: presentati i battery phone low cost con maxi display HD+

Da un po’ assente dai radar hi-tech dei mercati emergenti, il brand Tecno, parte del colosso cinese Transsion Holdings (assieme a Itel, Infinix, e Lava Mobile), tramite un comunicato stampa, ha presentato una nuova coppia di smartphone entry level, all’interno della gamma Spark, rappresentata dagli Spark 5 (720 cedi ghanesi, pari a circa 114 euro) e Spark 5 Air (pressappoco 105 euro).

Tecno Spark 5 (164.7 x 76.3 x 8.75 mm, nelle nuance Ice Jadeite, Misty Grey, Spark Orange, e Vacation Blue) frontalmente propone una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, con Face Unlock), assistita da un Flash Dual LED (posto nella cornice alta assieme alla capsula auricolare), celata in un foro in alto a sinistra nel display: quest’ultimo è un pannello LCD da 6.6 pollici, con risoluzione HD+ e screen-to-body del 90.2% circa. Voltato, il device mette al centro uno scanner circolare per le impronte digitali e, a sinistra, propone un corposo bumper rettangolare, con Flash quad LED, comprensivo di una quadrupla fotocamera: a comporre la stessa concorrono un sensore da 13 (f/1.8, messa a fuoco fasica, video a 1080p@30fps, foto panoramiche, modalità HDR), due da 2 megapixel ciascuno, per macro e profondità, ed un QVGA (per gli scatti low light) supportato dall’intelligenza artificiale.

L’octacore (2.0 GHz) Mediatek Helio A22 (MT6761) e la GPU PowerVR GE8320 si avvalgono di 2 GB di RAM e di 32 GB, espandibili, di storage (eMMC 5.1): la batteria, da 5.000 mAh, viene caricata rapidamente, a 10W, ed assicura un paio di giornate in uso anche intenso. Sul versante delle connettività, il Tecno Spark 5 con Android 10 sotto interfaccia HiOS 6.1 implementa il jack da 3.5 mm con Radio FM, il Wi-Fi n (hotspot), il Bluetooth, il GPS (A-GPS), il 4G VoLTE, ed una microUSB 2.0 (con OTG).

Tecno Spark 5 Air (176.6 x 79.2 x 9.05 mm) è caratterizzato da un design parzialmente diverso. Il frontale usa un notch a goccia, per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0), lasciando il resto dello spazio al display LCD da 7 pollici, con risoluzione HD+: posteriormente, sempre presente uno scanner circolare per le impronte digitali, si può notare un bumper rettangolare più piccolo, per una doppia fotocamera, da 13 (f/1.8) megapixel + QVGA per le foto con poca luce ambientale.

Ad animare la versione light dello Spark 5 concorre sempre il processore octacore Helio A22 da 2.0 GHz di clock frequency, assieme a 2 GB di RAM e 32 GB espandibili di storage: le restanti specifiche, tra connettività, batteria da 5.000 mAh, e sistema operativo (ma con interfaccia HiOS 6.0), sanciscono una sostanziale conferma di quanto già visto nel modello compagno di presentazione.