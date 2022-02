Tecno Pova 5G: ufficiale l’elegante medio-gamma con Dimensity 900

Stupito con il notevole Infinix Zero 5G, il gruppo cinese Transsion Holdings ha alzato il sipario su un nuovo smartphone con 5G (col beneficio di 11 frequenze), il Tecno Pova 5G che, dopo l’esordio in Nigeria, sta espandendo la sua diffusione sbarcando anche in India, ove è venduto al prezzo di 19.999 rupie (circa 234 euro) nella colorazione Aether Black.

Tecno Pova 5G (172.82 x 78.24 x 9.07 mm) presenta un foro centrale per la selfiecamera, da 16 megapixel (autofocus, wide selfie, ritratto AI, Beauty AI), coadiuvata da due Flash LED: il display, LCD IPS da 6.95 pollici risoluto in FullHD+, ha un aspect ratio a 20.5:9, uno screen-to-body del 91%, 389 PPI (pixel per pollice), una modalità Eye Care e può visualizzare promemoria per la postura sdraiata e anti sedentarietà mentre, ai gamers, offre 120 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling.

Sul lato si trova lo scanner per le impronte digitali mentre, dietro, in basso a destra vi è il logo del Manchester City Football Club e, in alto a sinistra, il semaforo per la “triplice fotocamera“, in cui un sensore principale da 50 megapixel (messa a fuoco fasica, stabilizzazione elettronica, modalità notturna, video beauty, video Bokeh, slow motion a 960fps, time-lapse, video sino a 1080p@30fps) opera di concerto con un sensore secondario da 2 megapixel, con un sensore QVGA per l’intelligenza artificiale, e con un Flash Quad-LED. La sezione audio comprende il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, e uno speaker mono con DTS: a completamento del coinvolgimento multimediale spicca invece un motorino vibrazionale lungo l’asse X.

A portare la connettività 5G è il processore octacore (2.4 GHz) Mediatek Dimensity 900 che, in tandem con la GPU Mali-G68 MC4, sfrutta 8 GB di RAM di tipo LPDDR5, con 3 GB ulteriori forniti (per un totale di 11) via espansione Memory Fusion, e uno storage, UFS 3.1, espandibile di 512 GB massimi, pari a 128 GB. Onde ottenere una riduzione del calore generato e del consumo di energia, ma anche per scongiurare la perdita di fotogrammi, la sezione in questione viene ottimizzata, in fase di gaming, dalla tecnologia del Panther Game Engine 2.0.

Sul piano delle connettività, il Tecno Pova 5G sfodera anche il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, il GPS, e la microUSB Type-C, che carica rapidamente (50% in 33 minuti) a 18W la batteria, da 6.000 mAh, bastevole per 33 giorni di stand-by, capace di assicurare 183 ore di riproduzione musicale e 55 ore di telefonate. A coronare l’insieme hardware pensano le istruzioni del sistema operativo, Android 11, celato sotto l’interfaccia proprietaria HiOS 8.0.