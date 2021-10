Teclast P80: in promo il tablet iper low cost per mansioni basiche

Messo in campo un nuovo tablet per le mansioni base, il brand cinese Teclast ha avviato la promozione per proseguire nella proposta di un altro suo tablet, il Teclast P80, proposto su Amazon – applicando il coupon di 10 euro ivi proposto in fase di acquisto – per un totale finale di 79.99 euro. Lo stesso device può essere acquistato anche su Bangood, con spedizione dalla Repubblica Ceca, al prezzo di 60.34 euro (anche con pagamenti rateali via Karma, versando 20.26 euro al mese per 3 mesi).

Dettagli distributivi a parte, il Teclast P80 (208 x 124 x 9.3 mm, per 310 grammi) ha un look frontale da ebook reader, con cornici verticali molto spesse (quella anteriore ospita sulla destra una selfiecamera da 0.3 megapixel) e cornici laterali più compatte (6 mm): il display è un LCD da 8 pollici risoluto a 1280 x 800 pixel, con supporto a 10 tocchi in contemporanea. Il retro, sullo spallino di sinistra, ospita una fotocamera sola, da 2 megapixel, benché il pillolotto a sviluppo orizzontale avrebbe avuto spazio anche un Flash LED.

In tema di audio, ove va annoverata anche la presenza di microfono e altoparlante, gli amanti delle cuffiette o degli auricolari classici troveranno conforto nella presenza del mini-jack da 3.5 mm, senza dover occupare la porticina microUSB Type-C.

Quest’ultima, quindi, nel Teclast P80 può dedicarsi a caricare la batteria da 4.000 mAh (300 ore di stand-by più, concretizzate in 8 ore di music playing, 6 ore di gaming 3D, magari a Fishing Joy). Incaricato di coordinare il Teclast P80, che quanto a connettività fa conto solo sul Wi-Fi ac dual band e sul Bluetooth 5.0 LE, lato hardware, è il processore quadcore (1.6 GHz), con architettura a 64 bit, Allwinner A33 che, in fatto di grafica, si avvale della GPU PowerVR GE8300, capace di gestire flussi video a 1080p@60fps. Sul versante delle memorie, l’allestimento del Teclast P80 prevede 2 GB di RAM, 32 GB di storage (espandibile via microSD di 128 GB).

Non provvisto di GPS, e nemmeno di un modulo per la connettività mobile 4G (si può comunque “costringere” lo smartphone a far da modem 4G via tethering), il Teclast P80, anche quanto a sistema operativo (il chip è del 2014), va decisamente sul sicuro, essendo out-of-the-box con il collaudato Android 10.