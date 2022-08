Teclast P30 Air: ufficiale il tablet slim con 4G, GPS e Android 12

Ascolta questo articolo

Continua il lancio di tablet esili e maneggevoli in casa della cinese Teclast che, dopo il modello M40 Air dello scorso Maggio, ha fatto il bis col nuovo Teclast P30 Air (number code TLA007), acquistabile dall’8 Agosto sull’importatore Aliexpress, al prezzo di 266.27 euro, che salgono a 282.42 optando per il kit che include anche un comodo stand.

Il tablet Teclast P30 Air (TLA007) rende onore al suo appellativo Air con uno chassis in metallo dalle dimensioni pari a 240 x 160 x 7.8 mm per 440 grammi: anteriormente, propone, oltre a una selfiecamera da 5 megapixel, un display LCD IPS da 10.1 pollici risoluto in FullHD+, nel caso specifico a 1920×1200 pixel, con 224 PPI di pixel per indice, 300 nits quale luminosità tipica, 60 Hz di refresh rate, 120 Hz di touch sampling (frequenza di campionamento del tocco, ovvero il numero di volte in cui il pannello viene “interrogato”), tecnologie In-Cell e TDDI (touch and display integration) per ridurre lo spessore del device e minimizzare i riflessi alla luce del Sole, e algoritmo di ottimizzazione del colore T-Colour 2.0.

Sul retro, contenuto in un anello leggermente sporgente, opera la postcamera mono, da 8 megapixel (con autofocus), affiancata da un raro (per la categoria tablet) Flash LED (che fa anche da torcia LED). Lato audio, fan bella mostra di sé due speaker, con amplificazione digitale e ottimizzazione PureSound.

Un processore octacore di fascia media del 2018, da alcuni paragonato prestazionalmente allo Snapdragon 865, anima il tablet Teclast P30 Air (TLA007): si tratta del MediaTek Helio P22 (MT6762) con 2.0 GHz di clock frequency e la GPU IMG PowerVR GE8320: la RAM, da 4 GB, opera in tandem con uno storage da 64 GB. Secondo la scheda tecnica, l’utente potrà aggiungere altro spazio per l’archiviazione, sino a 1 TB, via microSD, rinunciando però alla seconda SIM per il 4G/LTE con chiamate VoLTE.

Corredato di Bluetooth 5.0. GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), Wi-Fi ac, il Teclast P30 Air (TLA007) carica a 10W, via microUSB Type-C 2.0 la maxi batteria da 6.000 mAh di capienza: il sistema operativo, dietro un’interfaccia rinnovata, è Android 12.