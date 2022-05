Teclast M40 Air: in arrivo il super tablet low cost con 4G e GPS

Ascolta questo articolo

Versata anche in notebook low cost, la cinese Teclast non presentava un tablet dallo scorso anno, quando venne annunciato il Teclast P80: i tempi si sono dimostrati quindi maturi, poco prima dell’estate 2022, per annunciare il suo primo tablet del 2022, di prossima commercializzazione, rappresentato dal Teclast M40 Air.

Il nuovo Teclast M40 Air, così definito per la sua leggerezza ed esilità strutturale (240 x 160 x 7.8 mm per 430 grammi) che ne agevolano la tenuta in mano, sarà out of the box con Android 11 a bordo, ma non beneficerà di un mini-jack da 3.5 mm. Il design è, nel complesso, classico, standard, con cornici simmetriche attorno al display, un pannello LCD da 10.1 pollici risoluto in FullHD (1920 x 1200 pixel) con 224 PPI (pixel per pollice).

Frontalmente, sulla cornice lunga di destra è presente una selfiecamera, senza autofocus o flash, da 5 megapixel mentre, dietro, un piccolo oblò reca, sopra il Flash LED, un sensore da 8 megapixel, con autofocus.

L’audio può contare sulle ottimizzazioni della tecnologia proprietaria Momentum II: purtroppo, per cuffie e auricolari, occorrerà fare affidamento sulla microUSB 2.0 Type-C: il tablet Teclast M40 Air impiega un processore octacore (2.0 GHz) del 2018, il MediaTek P60 MT6711 abbinato alla scheda grafica Mali-G72 MP3, con tanta memoria sia per la RAM quanto per lo storage.

Nello specifico, si parla di 8 GB di RAM di tipo LPDDR4 e di 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile sino a 1 TB via microSD. Adatto all’uso in mobilità, stante la presenza del Dual SIM con 4G e del GPS (con BeiDou, Glonass e Galileo), il Teclast M40 Air si avvale del Bluetooth 5.0 e del Wi-Fi ac/5 dual band. Non manca nemmeno una grande autonomia, in virtù di una batteria da ben 6.000 mAh, con una carica abbastanza rapida ottenibile tramite il Power Delivery (PD) da 18W.