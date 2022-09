Teclast P25T: ufficiale il tablet low cost con Wi-Fi 6 e maxi batteria

Ascolta questo articolo

Dopo il modello di inizio Settembre, è già tempo di nuovi tablet in casa del brand cinese Teclast che, in Giappone, ha appena messo in commercio il nuovo esemplare low cost Teclast P25T, in vendita su Amazon al prezzo di 13.900 yen (97 euro) con un coupon che sconta il prodotto a 12.900 yen (90 euro).

Il Teclast P25T misura meno di 10 mm di spessore ( 244,0 x 169,0 x 9,3mm), con un peso di 543 grammi, in modo da conservarsi maneggevole, pur integrando un display LCD IPS da ben 10.1 pollici, risoluto a 1200 x 800 pixel, quindi in HD+, secondo un aspect ratio panoramico in 16:10 che, in orizzontale, si presta all’affiancamento di vari contenuti e applicazioni: secondo la scheda tecnica, alcuni particolari algoritmi smart sono stati implementati per migliorare i particolari e i colori delle immagini.

Purtroppo, la selfiecamera risulta essere da soli 300.000 pixel, corrispondenti ad appena 0.3 megapixel. Che non sia un device adatto alla fotografia lo si evince anche dai 2 milioni di pixel, ovvero dai 2 megapixel, della fotocamera posteriore adoperabile per i soggetti terzi. Lo speaker, ovviamente, è mono.

Teclast ha scelto per il suo tablet P25T un processore di fascia bassa bastevole per le mansioni base, il quadcore Allwinner A133, con 1.8 GHz come frequenza di clock assicurata dai core Cortex A53, provvisto della GPU PowerVR GE8300 di IMG: la RAM di cui è dotato è di 3 GB, mentre lo storage si ferma a 64 GB, ed è espandibile di 1 TB ulteriore, ricorrendo a una microSD da comprare a parte e formattare in formato FAT32.

Sul versante energetico, il Teclast P25T annovera una batteria da 5.000 mAh, caricabile tramite la porte microUSB Type-C: tra le connettività, non mancano il Wi-Fi ax/6 (maggiori stabilità, velocità di trasmissione e risparmio energetico), il mini-jack da 3.5 mm e il Bluetooth 5.0. Per il sistema operativo, risulta adottato Android 12, con Parental Control e Digital Health per un uso corretto del dispositivo anche da parte dell’utenza più giovane.